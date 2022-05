Allensbach-Umfrage : Deutsche wollen wehrhaften Frieden

Es ist heute kaum noch vorstellbar, in welchem Ausmaß die Friedensbewegung in den 80er-Jahren die Gesellschaft mobilisierte und veränderte. In Europa und auch Amerika demonstrierten damals Hunderttausende gegen Nachrüstung und Atomwaffen. Im Oktober 1981 demonstrierten in Bonn 350.000 Menschen, 1982 erlebte New York mit einer Million die größte Demons­tration; fast zeitgleich demonstrierten 500.000 in Bonn anlässlich des Staatsbesuchs des damaligen Präsidenten Reagan.

Die Friedensbewegung veränderte Politik und Gesellschaft. Das Parteienspek­trum erweiterte sich durch das mit der Friedensbewegung eng verbundene Wachstum der Grünen, gleichzeitig vollzog die SPD eine Kehrtwende ihrer Sicherheitspolitik. Helmut Kohl kam im Rückblick immer wieder darauf zu sprechen, dass er von einem Hubschrauber aus die protestierenden Massen im Bonner Hofgarten sah und sich fragte, ob es sein könne, dass sich derart viele irrten, die sich gegen die von ihm verfochtene Nachrüstung wandten.