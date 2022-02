„Volksrepubliken“ im Donbass : Es geht um das Fundament Europas

Ukrainische Soldaten nehmen an einer Demonstration in Odessa am 20. Februar 2022 teil. Sie erinnerten an den Tag vor acht Jahren, als mehr als hundert Menschen während der Maidan-Revolution in der Ukraine getötet wurden. Bild: dpa

Nicht den Angriff auf Kiew, von dem in Washington so viel die Rede war, hat Putin als Eröffnungszug in seinem Versuch der Neuordnung (Ost-)Europas gewählt, sondern die Anerkennung der abtrünnigen Gebiete im Donbass. Das zeigt, dass er zumindest im Augenblick einer alten Maxime treu bleibt, die sein Handeln schon in anderen Konflikten geprägt hat: Er versucht seine Kosten gering zu halten und Schwächen seiner Gegenspieler auszunutzen. Der amerikanische Präsident höchstpersönlich hatte schon vor Wochen öffentlich gemacht, dass der Westen uneins war, wie er auf Vorfälle unterhalb eines offenen Krieges reagieren solle.

Es war immer unwahrscheinlich, dass Putin das (bisher noch politische) Schlachtfeld, das er im vergangenen Herbst eröffnet hat, ohne Geländegewinn verlassen würde. Die formale Anerkennung der beiden abtrünnigen „Volksrepubliken“ in der Ostukraine, die schon bisher von Moskau aus gesteuert wurden, ist so ein Gewinn, wenn auch ein relativ kleiner.

Putin hält sich aber weitere Optionen offen: Die Verlegung von „Friedenstruppen“ in die Separatistengebiete würde in einem Gebiet, in dem seit Jahren gekämpft wird, eine neue Frontlinie schaffen, an der sich russische und ukrainische Soldaten direkt gegenüberstehen. Hier lassen sich leicht Zwischenfälle provozieren.

Dass Putins Höflinge öffentlich die Idee ins Spiel gebracht haben, die Grenzen der beiden Gebiete weiter auszudehnen, zeigt eine mögliche Stoßrichtung. Und natürlich stehen immer noch große russische Verbände an den ukrainischen Grenzen im Norden, Süden und Osten. Die Kriegsgefahr ist nicht gebannt.

Das lässt sich auch Putins revanchistischer Rede vom Montagabend entnehmen. Die Verachtung, die er dort wieder über die ukrainische Nation und die Führung in Kiew zum Ausdruck brachte, war sicher nicht nur als Botschaft an das heimische Publikum gedacht.

Gleichberechtigung sollte das Ziel sein

Man sollte die Rede gerade in den westeuropäischen Hauptstädten genau lesen, die so lange den Ausgleich mit Putin gepredigt haben. Einem anderen Volk das Recht auf Staatlichkeit abzusprechen und das mit Andeutungen über einen Einmarsch oder einen Umsturz zu verbinden, hat nichts, aber auch gar nichts mit den Grundsätzen zu tun, die zum Glück nach dem Kalten Krieg in Europas Ordnung verankert werden konnten. Nicht die Unterwerfung anderer Völker sollte das Ziel sein, sondern Gleichberechtigung und Selbstbestimmung.

Ob Putin seinen Hunger nach Land und Macht weiter stillen kann, wird auch von der Reaktion des Westens abhängen. Die ersten Einlassungen waren da noch erstaunlich zögerlich. Ein paar Sanktionen gegen (örtliche) Verantwortliche, wie sie Washington und Brüssel zunächst ankündigten, werden weder Eindruck im Kreml machen, noch werden sie der Sache gerecht. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz Nord Stream 2 auf Eis legte, geht dagegen in die richtige Richtung.

Putin schneidet ein zweites Stück aus der Ukraine heraus, das ist eine erzwungene Veränderung des territorialen Status quo in Europa. Wenn er wirklich irgendwann „Friedenstruppen“ in den Donbass schicken würde, ist das auch militärisch die Grenzüberschreitung, vor der ihn der Westen immer gewarnt hat. Wenn das alles nur schwach beantwortet würde, dann ist der Rest der Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verloren.

Putin hat auch in dieser Phase wieder die Europäer gedemütigt, zuletzt den französischen Präsidenten. Mit der Anerkennung der „Volksrepubliken“ ist der Minsker Friedensprozess endgültig beendet. Der hat nie eine Lösung gebracht, aber er war immerhin ein diplomatisches Vehikel für europäischen Einfluss. Putin hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er die Europäer für zweitklassig hält und sich sowieso nur für Gespräche mit Washington interessiert.

Davon sollte sich das westliche Lager nicht spalten lassen. Europa hat ein fundamentales Interesse daran, dass dieser Konflikt nicht zu russischen Bedingungen beigelegt wird. Es geht um die Hausordnung auf unserem eigenen Kontinent und nun auch zunehmend um die Sicherung der Ostflanke. Die Europäer sind Russlands größte Handelspartner, nicht die Vereinigten Staaten. Es liegt in ihrer Hand, wie hoch Putins Kosten wirklich werden.