Ukraine-Konflikt : Kommt sie nun, die Invasion durch Russland?

Ein von Maxar Technologies bereitgestelltes Satellitenbild zeigt russische Truppen und einen Fahrzeugpark in Reschitsa, Belarus, am 4. Februar. Bild: AP

Seit Ende Oktober spricht die Welt dar­über, was das Zusammenziehen russischer Truppen rund um die Ukraine bedeutet. Aus den Vereinigten Staaten, aus Kanada und den Hauptstädten vieler europäischer Mitgliedsländer von EU und NATO, darunter Deutschland, kommen seitdem regelmäßig Warnungen: Russland plane offenbar eine militärische Aktion, um die Ukraine in ihrem Kurs nach „Europa“ gewaltsam zu stoppen. Details und Satellitenbilder werden mitgeliefert und sogar Zeitpläne: In diesem Februar werde Russland bereit sein für einen großen Angriff, heißt es. Einige Botschaften in Kiew haben ihren Diplomaten oder zumindest deren Angehörigen geraten, das Land zu verlassen; allerdings ließ die amerikanische Botschaft Journalisten jetzt wissen, von den 181 dort beschäftigten amerikanischen Bürgern sei die große Mehrheit weiter in Kiew.

Doch all diese Warnzeichen brachten die Führung in Kiew, die dankbar war für die Warnrufe und die gelieferten Panzerabwehrraketen, zugleich in Erklärungsnot gegenüber der eigenen Bevölkerung – und oft genug in einen Widerspruch zu den immer dringlicher klingenden Warnungen aus Washington. Am Montagabend war es wieder einmal Verteidigungsminister Olexij Resnikow, der gegenüber der Bevölkerung deeskalierte. In der beliebten Talkshow „Freiheit des Wortes“ sagte er – nicht zum ersten Mal –, die russischen Landstreitkräfte hätten bisher keine „Stoßtrupps“ gebildet, die für einen Angriff nötig seien, auch wenn inzwischen 119.000 Soldaten rund um die Ukraine bereitstünden.