Ukraine-Krieg : In Moskau ändert sich der Ton

Vorbei sind die Tage, in denen Moskau seine Bürger glauben machte, die „militärische Spezialoperation“ werde gleichsam ein Spaziergang. Jetzt schwört es das Land auf eine lange, blutige, existenzielle Auseinandersetzung weniger mit der Ukraine, als vielmehr mit dem Westen ein. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums wirft am Donnerstagnachmittag „westlichen Ländern“ vor, „Söldner“ in die Ukraine zu schicken und zu be­waffnen, und kritisiert Staaten wie Dänemark und Großbritannien, die ihren Bürgern erlauben, in die Ukraine zu ziehen und für das Land zu kämpfen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die „Söldner“ seien nach dem Kriegsvölkerrecht nicht als Kriegsgefangene zu verstehen, hebt das Militär hervor und droht, „das Beste, was sie erwartet“, seien Strafverfahren. Die Sprecherin des Außen­ministeriums gibt alle Schuld am Blutvergießen „amerikanischen Geheimdiensten“, denen die Ukrainer vollkommen gleichgültig seien und die das „Kiewer Regime“ manipulierten.

Am Donnerstagabend fand eine zweite Verhandlungsrunde mit ukrainischen Vertretern statt (dieses Mal nicht im Osten von Belarus wie am vergangenen Montag, sondern im Westen des Landes), danach war von „humanitären Korridoren“ und möglichen Feuerpausen die Rede. Doch offizielle Moskauer Vertreter wie Außenminister Sergej Lawrow wiederholen die Maximalforderungen, die ihr Präsident zu Kriegsbeginn ausgegeben hatte.

Wladimir Putin selbst liefert sich am Donnerstag laut Kreml rund eineinhalb Stunden einen „offenen Meinungsaustausch“ mit dem französischen Präsidenten, will den davon überzeugen, dass man in der Ukraine doch, anders als Emmanuel Macron gesagt hatte, gegen „den Nazismus“ kämp­fe. „In diesem Zusammenhang wurden argumentative Erklärungen zur wesentlichen Rolle von Neonazis in der Staatspolitik Kiews gegeben“, heißt es da­zu.

Putin: Alles läuft nach Plan

Putin bekräftigt das Ziel einer „Entmilitarisierung“ und eines „neutralen Status der Ukraine“ sowie, „dass die Auf­gaben der speziellen Militäroperation in je­dem Fall erfüllt werden“. Wenn Verhandlungen hinausgezögert würden, werde man nur noch „zusätzliche Forderungen an Kiew stellen“, sagt Putin laut Kreml. Und entgegen den zahlreichen Be­richten über Pannen, Rückschläge und vor allem zahlreiche Opfer unter den russischen Soldaten in der Ukraine beteuert Putin, der Einsatz „läuft nach Plan“. Die rus­sischen Streitkräfte täten „alles Mög­liche, um das Leben friedlicher Bürger zu schützen“, setzten „hochgenaue Waffen“ ausschließlich gegen militärische Ziele ein, und Berichte über Beschuss und Bomben auf Kiew und andere ukrai­nische Städte seien falsch, seien „Elemente einer antirussischen Desinformationskampagne“.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Am Abend spricht Putin in einer Videoschalte mit seinem Nationalen Sicherheitsrat. Russlands Soldaten handelten „mutig, wie echte Helden“, sagt er; sie kämpften „unerschütterlich, im vollen Wissen um die Richtigkeit ihrer Sache“, zeigten „Massenheldentum“, Verwundete „opfern sich, ihr Leben, um ihre Kampfgefährten und friedliche Bewohner zu retten“. Die Truppen gewährten Zivilisten auch in allen Kampfgebieten „Korridore“, sagt Putin in Widerspruch zu den Ergebnissen der Verhandlungen in Belarus, doch „Nationalisten“ ließen dies nicht zu.