Bei Charkiw : Offenbar zweiter russischer General getötet

Aktualisiert am

Ein Freiwilliger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte inspiziert beschädigte russische Millitärfahrzeuge am Stadtrand von Charkiw. Bild: dpa

Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Überfall auf die Ukraine offenbar ihren zweiten General verloren. Der 44 Jahre alte Generalmajor Vitali Gerassimow – nicht zu verwechseln mit Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow – wurde bei Charkiw getötet. Er war zuletzt Stabschef der 41. Russischen Armee.

Den Tod Gerassimows hatte zunächst der ukrainische Militärnachrichtendienst vermeldet. In der Nacht teilte der Chef des Recherche-Portals „Bellingcat“, Christo Grosew, mit, man habe die Angaben mit Hilfe einer russische Quelle überprüft. Aus Moskau wurde der Tod noch nicht bestätigt.

Bei Gerassimow handelte es sich um einen erfahrenen und vielfach ausgezeichneten ranghohen Militär. Er hat an den meisten russischen Militäreinsätzen seit Beginn des Jahrtausends teilgenommen, darunter am zweiten Tschetschenien-Krieg, dem syrischen Bürgerkrieg sowie an der Annexion der Krim, für die er eigens eine Medaille überreicht bekam.

Am 28. Februar war bereits Generalmajor Andrei Suchowetski, Kommandeur der 7. Russischen Luftlandedivision, von einem ukrainischen Scharfschützen bei Mariupol erschossen worden. Auch bei ihm handelte es sich um einen hochdekorierten Militär.

Laut Bellingcat wurde die rasche Überprüfung von Gerassimows Tod möglich durch eine Kommunikationspanne. Demnach habe der mitteilende Spion des russischen Geheimdienstes FSB die Nachricht nach Moskau mit Hilfe einer örtlichen ukrainischen SIM-Karte überbracht. Das eigentlich dafür vorgesehene Krypto-Telefonsystem ESA habe in Charkiw nicht funktioniert. Viele der für dessen Betrieb notwendigen 3-G-Masten hatte die russische Armee zuvor zerstört.