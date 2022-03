Atomkraftwerk beschossen : Kann Putin ein Super-Tschernobyl wollen?

Von Tag zu Tag wird das Leid größer, das die russische Invasionsarmee dem ukrainischen „Brudervolk“ zufügt. Die Unbeirrbarkeit und die Brutalität, mit der Putin seinen Unterwerfungsplan verfolgt, verbreitet auch über die Grenzen der Ukraine hinaus Angst und Schrecken. Der Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja hob die ohnehin schon großen Sorgen des Westens auf ein neues Niveau.

In Europa hat niemand die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl vergessen. Sie ist ein Katalysator für den deutschen Atomausstieg gewesen. Saporischschja war schon in Friedenszeiten kein sicheres Kraftwerk mehr. Mit gezieltem Artilleriebeschuss ließe sich aus solchen Anlagen ein Super-Tschernobyl machen.

Moskau hat ein anderes Verhältnis zum Nuklearen

Könnte selbst ein Putin das wollen? Moskaus Armee hat ein anderes Verhältnis zum Nuklearen als die westlichen Gesellschaften. Die russische Militärdoktrin schreckt nicht vor dem Einsatz taktischer Atomwaffen zurück, wenn der Vormarsch stecken bleibt. Russische Soldaten üben daher auch den Einsatz in verstrahlten Gebieten.

Ein kranker Geist könnte sogar auf den Gedanken kommen, dass die EU ganz sicher nicht ein atomar verseuchtes Land aufnehmen will. Und natürlich wären die Ukrainer wieder selbst schuld gewesen, dass es so weit kommen konnte.

Putin zeigt gerne vor, was er dem Gegner antun könnte

Doch unter den Folgen eines solchen Atomangriffs litten auch die benachbarten Länder, der ganze Kontinent wäre betroffen. Putin würde damit eine Eskalation des Konflikts herbeiführen, die er jedenfalls bislang noch scheute. Andererseits zeigt Putin, der unter zunehmendem Erfolgsdruck steht, dem Gegner gern vor, was er ihm alles antun könnte. Das stellt den Westen vor eine schwierige Aufgabe: dem einsamen Bären in seiner Höhle klarzumachen, dass nicht nur er Krallen hat – ohne dessen Verfolgungswahn noch zu vergrößern.

Macron gelang es am Donnerstag in einem stundenlangen Telefongespräch nicht, Putin dazu zu bringen, von seiner Beute abzulassen. Scholz dürfte am Freitag keine andere Erfahrung gemacht haben. Putin will bis zu dem kämpfen, was er für einen Sieg hält. Mit allen Mitteln.