Im Windschatten Kiews : Georgien und Moldau wollen jetzt auch in die EU

Präsident Seleskyj hat es vorgemacht: Mitten im Krieg beantragte er feierlich den Beitritt der Ukraine in die EU. Die Regierungen in Tiflis und Chișinău tun es ihm nach. Wie reagiert Brüssel?

Viele Georgier sind solidarisch mit Kiew – die Regierung ist das weniger: Kundgebung in Tiflis am 1. März Bild: AP

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj hatte den Spieß am Dienstag im Europäischen Parlament einfach umgedreht: „Beweisen Sie, dass Sie wirklich Europäer sind“, rief er. Nicht er sah sich in der Pflicht zu beweisen, dass die Ukraine ein wahrhaft europäisches Land sei, ein würdiger EU-Mitgliedstaat. Vielmehr sollten die Abgeordneten ihre europäischen Werte beweisen, indem sie die Ukraine im Eilverfahren in die Europäische Union aufnehmen. Eine Zusage erhielt der Ukrainer nicht, im Gegenteil: Allenthalben wurde auf den langten Weg verwiesen. Aber immerhin spendeten ihm die Abgeordneten stehend Beifall. Das blieb auch in anderen Staaten Europas nicht unbemerkt, die sich ebenfalls von Russland bedroht fühlen – und die ebenfalls in die EU streben. Georgien und Moldau tun es der Ukraine nun nach.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.
Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

In Tiflis unterzeichnete der georgische Ministerpräsident, Irakli Garibaschwili, schon am Donnerstag ein Beitrittsgesuch. In einer Ansprache an die Bevölkerung sagte er, es handele sich um einen „historischen Tag für Georgien“. Das Land sei derzeit „näher an der EU als jemals zuvor“. Umfragen zeigen regelmäßig große Zustimmungen für den Integrationskurs der früheren Sowjetrepublik Richtung EU und NATO. Fortschrittsberichte der EU rügen allerdings regelmäßig, dass die Unabhängigkeit der georgischen Justiz nicht recht vorankomme.