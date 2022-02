Ukraine-Konflikt : Die Grünen banalisieren die Politik

Die neuem Bundesvorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang am Montag in Berlin. Bild: dpa

In Europa droht Krieg, die Ukraine bittet Deutschland flehentlich um Waffen. Die Bundesregierung bemüht sich um Vermittlung, die grüne Außenministerin Baerbock war innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal in Kiew. Und die grüne Partei? Redet sich die Köpfe heiß über Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Verantwortung für den Frieden? Nein, die grüne Partei schweigt – abgesehen von Beteuerungen, dass die Baerbock recht habe.

Auf dem jüngsten Parteitag spielte das Thema praktisch keine Rolle. Ein paar Grüne versuchten noch bis zuletzt, über die Lieferung von Defensivwaffen zumindest zu diskutieren. Doch die Parteispitze wollte das nicht, sie kassierte den Antrag ein, ohne dass es Protest gab. Neben ein paar Floskeln in den Reden kam das Thema ein einziges Mal vor: Ein paar Basisgrüne forderten, dass man auch die Sorgen der Russen ernst nehmen müsse.

Tanzen bis nach Mitternacht

Die Grünen, die von sich behaupten, der Streit gehöre zu ihrer DNA, haben die Debatte über die harten Themen verlernt. Die Partei wirkt wie narkotisiert. Statt den vermurksten Wahlkampf zu analysieren, ergehen sich die Grünen im Selbstlob. Sie beschwören den Zusammenhalt, vergewissern einander, dass sie richtig liegen und ihre Kritiker ihnen nur schaden wollten.

Mehrfach versprach die Parteispitze, dass man auf dem nächsten Parteitag wieder bis nach Mitternacht tanzen werde. Auch bei der digitalen Veranstaltung vorige Woche gab es Konfetti, Freudentränen und Zitate aus Popsongs. Die Grünen sind seit sechzehn Jahren wieder an der Regierung, die Aufgaben sind gigantisch. Aber was die Partei derzeit betreibt, ist eine Banalisierung von Politik.

Taktisch gesehen, ist die Idee, Streit auf offener Bühne zu vermeiden, richtig. Die Wähler mögen Geschlossenheit. Die Grünen haben die Erfahrung gemacht, dass sich ein harmonischer Auftritt schnell in Umfragen und Wahlen niederschlägt. Baerbock und Habeck, die nach außen so locker daherkamen, führten nach innen ein hartes Regiment. Sie sahen es nicht gern, wenn jemand öffentlich aus der Reihe tanzte.

Bei den Grünen zog erstaunlich schnell Disziplin ein. Alle Fragen bis hin zur Kanzlerkandidatur wurden geräuschlos im Hinterzimmer geklärt, niemand muckte auf. Erinnert man Grüne daran, dass einst sogar die Fraktionssitzungen öffentlich waren, winken sie lächelnd ab. Die hitzigen Debatten von damals sind auf der Ebene der Stricknadeln angekommen: grüne Folklore. Die Partei sei erwachsen geworden, so stellen es führende Grüne dar.

Das mag für die Außendarstellung zutreffen. Inhaltlich hängt die Partei aber an alten Glaubenssätzen. In der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine kann man den Eindruck gewinnen, es habe die harten Richtungskämpfe zur Zeit der rot-grünen Regierung nie gegeben. Grüne hinterfragten damals die bequeme Formel von der pazifistischen Partei. Sie kamen zu der Überzeugung, dass die deutsche Vergangenheit kein Vorwand mehr sein dürfe, sich aus internationalen Konflikten rauszuhalten.

Nun ist eine Generation am Ruder, die zur Zeit dieser Debatten noch in die Schule ging oder sogar in den Kindergarten. Das kollektive Gedächtnis der Partei ist löchrig. Für viele der jüngeren Grünen sind die schwierigen Fragen wieder ganz einfach, und die Antworten dulden keinen Widerspruch. So hat die Erzählung eines naiven Pazifismus unter Grünen wieder Konjunktur. Und der Verweis auf die deutsche Geschichte genügt der Partei als Argument, keine Waffen an Kiew zu liefern.

Habeck will mehr Realitätssinn

Robert Habeck hat immer mal wieder versucht, den Grünen die Realität zuzumuten. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Ukrainer eines der Völker der Sowjetunion waren, die unter Hitlers Vernichtungskrieg am meisten gelitten haben. Dass die Ukraine nicht nur die eigene Sicherheit verteidigt, sondern auch die Sicherheit Europas. Und dass Worte der Solidarität wie Hohn klingen, wenn ihnen keine Taten folgen. Habeck gehört zwar zu den einflussreichsten Grünen, aber die Widerstände waren zu groß, er hatte keine Chance. Die Partei hat sich in ihrer eigenen Wahrheit eingemauert. In dieser Verfassung sind die Grünen kein attraktives Angebot für Wähler außerhalb ihrer Kernklientel.

So gesehen, ist die Beteiligung an der Regierung eine Chance für die Grünen. Verantwortung ist ein Crashkurs in Realitätskunde, für grüne Selbstbespiegelung ist kein Platz mehr. Habeck und auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollten die Grünen darauf vorbereiten, dass das nicht ohne Zumutungen für die grüne Seele geht. Nun könnte die Konfrontation mit der Wirklichkeit ein Schock für die Partei werden. Sollte Russland in der Ukraine einmarschieren, wird der Westen, werden auch die Grünen Farbe bekennen müssen.