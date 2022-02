Früherer NATO-General Brauß : „Ich glaube nicht, dass Putin den nuklearen Abzug betätigt“

Herr Brauß, Russlands Machthaber Wladimir Putin hat die „Abschreckungskräfte“ seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Zu ihnen zählen Atomwaffen. Für wie groß halten Sie aktuell die Gefahr eines Dritten Weltkriegs?

Die Gefahr halte ich nicht für groß. Nach wie vor gelten ja die Gesetze der Abschreckung. Sollte Putin auf die Idee kommen, die NATO militärisch anzugreifen, hätte die Allianz die Mittel, ihm einen Erfolg zu verwehren oder ihm einen militärischen Schaden zuzufügen, der höher wäre als der angestrebte Gewinn. Sollte er einen nuklearen Schlag planen, würde er das große Risiko eines Gegenschlags der Amerikaner auf Russland selbst eingehen, der im schlimmsten Fall eben auch vernichtende Wirkung haben könnte. Das weiß Putin und das kann er nicht wollen. So viel strategische Rationalität traue ich ihm zu, das er das nicht tut.

Der Schritt ist dennoch beispiellos.

Ich kann mir vorstellen, dass Putin den Westen aus seiner Sicht davor abschrecken will, doch militärisch in der Ukraine einzugreifen. Davor hat er Angst, denn er würde es im umgekehrten Fall wohl tun. Er verschärft damit noch einmal die Botschaft an den Westen aus seiner unseligen Abendrede über die Ukraine und den Kriegsbeginn: Raushalten, ich bin nuklear bewaffnet. Und jeder weiß, was daraus folgen kann.

Die NATO hat dem Anschein nach recht ruhig auf den Schritt Putins reagiert. Amerikas Präsident Joe Biden verzichtet darauf, die Einsatzbereitschaft der US-Streitkräfte zu erhöhen. Wie werten Sie diese Reaktion?

Ich halte das für klug und souverän. Jeden Schritt, der Putin unnötig provozieren und vielleicht zu unbedachten Handlungen verleiten könnte, sollte man in so einer Situation vermeiden. Die nuklearstrategischen Experten in Russland werden sich ohnehin klar darüber sein, dass die Aussagen des Kremlchefs im Westen sehr aufmerksam vernommen und analysiert wurden und intern Maßnahmen getroffen werden, die nicht öffentlich gemacht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner Informationen darüber über entsprechende Kanäle in Moskau plaziert haben.

Der frühere US-Geheimdienstdirektor James Clapper vertritt die Auffassung, Putin sei „aus dem Gleichgewicht“ geraten und habe seinen Finger am nuklearen Abzug. Sollte dem so sein – welche Möglichkeiten hätte die NATO, um ihn davon abzuhalten, ihn zu drücken?

Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er den Abzug betätigt. Sollte er aber damit weiter drohen, käme es zunächst auf den amerikanischen Präsidenten an, Putin in geeigneter Weise an die Mechanismen der nuklearen Abschreckung zu erinnern, die ihn selbst schädigen könnten. Dies würde der russische Präsident sehr ernst nehmen. Man könnte auch daran denken, eine Sitzung der Nuklearen Planungsgruppe der NATO einzuberufen. Das wäre ein politische sehr bedeutsamer, demonstrativer Schritt. Dort würden dann die Drohungen Putins, die Aufklärungsergebnisse und Analysen der Verbündeten zu einer gemeinsamen Bewertung führen, aus der sich dann eine Reihe von Maßnahmen ergeben könnten, mit denen die Glaubwürdigkeit der NATO-Abschreckung sichtbar untermauert würde. Etwa eine demonstrative Übung nuklearwaffenfähiger Flugzeuge. Aus meiner Sicht heute ist das aber nicht wahrscheinlich.

US-Generalstabschef Mark Milley hatte nach dem Sturm auf das Kapitol Anfang 2021 seinen chinesischen Amtskollegen Li Zuocheng hinter dem Rücken von Präsident Donald Trump kontaktiert, und ihm versichert, dass die amerikanischen Streitkräfte China nicht angreifen würden. Sind für Sie Schritte aus dem russischen Generalstab heraus denkbar, einen Atomkrieg abzuwenden?

Es wäre beruhigend, wenn man darauf vertrauen könnte. Ich hoffe, dass es in der russischen Führung Vertreter gibt, die in einer Extremsituation Putin in den Arm fallen.

Auch ohne die Annahme eines irrational gewordenen russischen Kremlchefs birgt die russische Invasion direkt vor der NATO-Ostflanke Risiken. Wie verhindert man eine unbeabsichtigte Eskalation, etwa durch eine fehlgeleitete Rakete, die, statt Lwiw zu treffen, in Polen einschlägt?

Ganz ausschließen kann man solche Zwischenfälle in einem Krieg nicht. Für solche Fälle gibt es Verfahren zwischen den NATO-Verbündeten und der russischen Seite, wie man das Ganze beherrscht und vermeidet, dass die Lage eskaliert.

Gibt es noch rote Telefone?

Das rote Telefon war ein Instrument im Kalten Kriegs, als es keine Gesprächsverbindungen zwischen der Sowjetunion und den USA gab, weder auf politischer noch auf militärischer Ebene. Dies ist heute glücklicherweise anders. Der amerikanische Präsident und andere Staatschefs der NATO stehen im telefonischen Kontakt mit Präsident Putin. Auch der militärische Oberbefehlshaber der NATO, SACEUR, und der russische Generalstabschef haben eine direkte Verbindung. In einer sich zuspitzenden Krise zwischen Russland und der NATO würden sie alle genutzt.