TV-Duell um Johnson-Nachfolge : Moderatorin wird in Live-Sendung ohnmächtig

In einer Live-Sendung im englischen Fernsehen debattieren die beiden Kontrahenten um die Nachfolge von Boris Johnson als Vorsitzender der Tory-Partei, als die Moderatorin plötzlich umkippt – die Sendung musste abgebrochen werden.

Während eines live übertragenen TV-Duells im englischen Fernsehen um die Nachfolge von Boris Johnson als Vorsitzenden der konservativen Tories ist die Moderatorin Kate McCann ohnmächtig geworden. Ein Liveblog der BBC veröffentliche ein Video von dem Vorfall, auf dem ein Knall zu hören ist, als McCann plötzlich umfällt und auf dem Boden aufkommt. Die Debatte musste unterbrochen werden. Inzwischen sei die Moderatorin jedoch wieder auf den Beinen, wie die anwesende Journalistin Katy Balls auf Twitter schrieb.

In dem TV-Duell, das gemeinsam von der Boulevardzeitung „The Sun“ und dem Fernsehsender TalkTV ausgerichtet wurde, trafen sich Liz Truss und Rishi Sunak, die beiden Spitzenkandidaten um den Chef-Posten der englischen Konservativen. Am 5. September wird einer von beiden von den bis zu 200.000 Tory-Mitgliedern per Briefwahl zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Sendung wurde auf Anraten von Ärzten nicht fortgesetzt. Der Sender entschuldigte sich bei den Zuschauern. Ursprünglich hatte McCann die Sendung mit ihrem Kollegen Harry Cole gemeinsam moderieren sollen, dieser war jedoch aufgrund einer Corona-Infektion kurzfristig ausgefallen.