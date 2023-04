Aktualisiert am

Migration über das Mittelmeer : Tunesien will 14.000 Menschen von Überfahrt abgehalten haben

Die Zahl der Menschen seit Jahresbeginn habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verfünffacht, berichtet die tunesische Küstenwache. In Italien kamen gleichzeitig mehr als 14.000 Migranten an.

Die tunesische Küstenwache hat nach eigenen Angaben seit Jahresbeginn mehr als 14.000 Menschen von der Überfahrt nach Europa abgehalten. „Die Patrouillen der Küstenwache verhinderten zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 501 illegale Versuche, die Seegrenze zu überqueren“, hieß es in einer Erklärung vom Freitag. Damit sei 14.406 Migranten, darunter 13.138 aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara, das Leben gerettet worden.

Das sind mehr als fünf Mal so viele Menschen wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, schrieb ein Sprecher der Küstenwache im Onlinedienst Facebook. Die meisten Menschen wurden demnach vor der Küste der Provinzen Sfax und Mahdia abgefangen, deren Küsten nur 150 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt liegen.

Nach Angaben des italienischen Innenministeriums kamen seit Jahresbeginn mehr als 14.000 Migranten in Italien an, im Vorjahreszeitraum seien es rund 5300 gewesen. Bei der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer in überfüllten Booten sterben immer wieder dutzende Menschen.