Türkische Gastarbeiter : „Unser Ziel war, dass die Kinder etwas Großes erreichen!“

Bei manchen Fragen sucht Hakan Civelek Zuflucht in der Ironie. Wenn zum Beispiel wieder jemand wissen will, ob er eher türkisch oder eher deutsch denkt. Bis elf Uhr deutsch, sagt er dann, den Rest des Tages türkisch. Das hat er sich so zurechtgelegt, weil ihn die Leute oft nach seiner inneren Zerrissenheit fragen. Civelek, ein eleganter Mann mit grauem Haar, sagt, er habe keine Lust, seine deutschen und türkischen Anteile ständig in die Waagschale zu legen. Mit welchem täglich variierenden Ergebnis? In solchen Situationen erinnert er sich immer an seinen Vater.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Hakan Civelek ist 54 Jahre alt, aber er denkt noch oft daran, wie sein Vater Deutschland aufgesogen hat. Salih Civelek kam 1961, kurz nach Unterzeichnung des Anwerbeabkommens mit der Türkei am 30. Oktober als einer der ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland. Vorerst nur zehn Fachkräfte sollten nach Lübeck geschickt werden, ihnen wurde der 33 Jahre alte Maurer aus Rize, einer Stadt am Schwarzen Meer, zugeteilt. Er hatte Glück. Damals, so erzählen sie es sich in der Familie, waren Gastarbeiter in der Region noch etwas Besonderes. Wer einen beschäftigte, erzählte es herum.