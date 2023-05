Türkei-Wahl : Knapper Sieg Erdogans zeichnet sich ab

Anhänger Erdogans am Tag der Stichwahl in der Türkei Bild: Reuters

Bei der Präsidentenwahl in der Türkei zeichnet sich ein knapper Wahlsieg des Amtsinhabers Recep Tayyip Erdogan ab. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sah ihn nach Auszählung von 94 Prozent der Wahlurnen mit 52,4 Prozent zu 47,6 Prozent in Führung. Die unabhängige Agentur Anka, die als oppositionsnah gilt, meldete für Erdogan eine knappe Führung von 51,4. Den Herausforderer Kemal Kilicdaroglu sah sie bei 48,6 Prozent nach Auszählung von 96 Prozent der Wahlurnen.

Zuvor hatten beide Agenturen noch völlig unterschiedliche Zahlen veröffentlicht. Das war darauf zurückzuführen, dass beide Agenturen sich eigenständig ihre Zahlen von Parteienvertretern direkt aus den Wahllokalen beschaffen. Anadolu veröffentlicht bei Wahlen oft zuerst die Ergebnisse aus Hochburgen der Regierungspartei AKP. Der Sprecher von Kilicdaroglus Republikanischer Volkspartei (CHP), Faik Öztrak, warf der Staatsagentur „Manipulation“ vor. Er sprach von einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Niemand solle sich von Erdogans „Balkonrede“ verwirren lassen.

Erdogan gibt sich siegesgewiss

Damit meinte Öztrak die Ankündigung des Präsidenten, anders als sonst seine traditionelle Balkonrede am Abend nicht in der Zentrale seiner AK-Partei zu halten, sondern in seinem Präsidentenpalast. Damit vermittelte er Siegesgewissheit. Vor dem Eingang seiner Tausend-Zimmer-Residenz standen dicht an dicht die Übertragungswagen.

Vor der Zentrale der Partei von Kilicdaroglu versammelten sich am frühen Abend zunächst keine Anhänger, anders als zwei Wochen zuvor in der ersten Runde der Präsidentenwahl. Die CHP selbst hatte sie aufgefordert, nicht zu kommen. Stattdessen sollten sie in die Wahllokale gehen, um dort als Beobachter über den Auszählungsprozess zu wachen.

Es ist die erste Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte des Landes. Die Wahlbeteiligung lag diesmal mit knapp 85 Prozent unterhalb der Beteiligung in der ersten Runde. Im Ausland dagegen wählten in der Stichwahl rund 120.000 mehr Türken als in der ersten Runde am 14. Mai.

Nervosität in den Wahllokalen

In vielen Wahllokalen herrschte große Nervosität. Die Oppositionsparteien CHP und HDP berichteten über sehr vereinzelte verbale oder auch tätliche Angriffe auf ihre Vertreter. In Sanliurfa wurde nach CHP-Angaben der stellvertretende Bürgermeister von Istanbul, Ali Seker, attackiert, als er in einem Dorf versucht habe zu verhindern, dass ein Mann für die Frauen in seiner Familie mit abstimmte. Der Leiter des Obersten Wahlrats, Ahmet Yeter, verkündete nach Schließung der Wahllokale, seiner Behörde seien keine Unregelmäßigkeiten gemeldet worden, die den Wahlprozess beeinträchtigt hätten.

Die internationalen Wahlbeobachter des Europarats und der OSZE hatten nach der ersten Wahlrunde die Rahmenbedingungen der Wahl kritisiert. Der Amtsinhaber habe „einen ungerechtfertigten Vorteil“ gehabt. Ein Großteil der türkischen Medien habe kaum und wenn dann negativ über Kilicdaroglu berichtet. Die Unabhängigkeit der Wahlbehörde sei fraglich. Erdogan habe staatliche Ressourcen für den Wahlkampf genutzt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen teilte mit, dass der Nachrichtenkanal des Staatssenders TRT innerhalb eines Monats sechzig Mal mehr Sendezeit auf Erdogan verwandt habe als auf seinen Herausforderer.

In einem Fernsehbericht wurde sogar ein Wahlzettel gezeigt, in dem Kilicdaroglus Bild fehlte und nur die Worte „anderer Kandidat“ eingefügt waren. Auf all das bezog sich Kilicdaroglu am Sonntag, als er bei der Stimmabgabe in Ankara sagte, der Wahlkampf habe unter „sehr schweren Bedingungen“ stattgefunden. Er vertraue aber auf den “gesunden Menschenverstand” der Wähler.