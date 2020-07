2020 ist nicht 2016 : Gegen Biden kommt Trump nicht an

Schon vor vier Jahren hatte Trump zur heißen Phase seinen Wahlkampfmanager ausgetauscht. Doch er scheint selbst nicht an ein gutes Ende zu glauben. Denn die Pandemie überfordert den Präsidenten. Und ihm fehlt Hillary Clinton.

Knapp vier Monate vor der Präsidentenwahl hat Donald Trump nun auf die Rezession, eine sich täglich verschlimmernde Pandemie sowie auf miserable Umfragewerte reagiert – und seinen Wahlkampfmanager ausgetauscht. Da werden Erinnerungen an den Sommer 2016 wach. Auch damals schien sich der Kandidat Trump ein tiefes Loch gebuddelt zu haben. Er hatte sich zum Beispiel mit den muslimischen Eltern eines im Irak gefallenen Amerikaners angelegt, Barack Obama als Gründer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ verleumdet und öffentlich spekuliert, dass „Second Amendment people“, also Unterstützer des im zweiten Verfassungszusatz festgelegten Rechts auf Waffenbesitz, seine demokratische Rivalin Hillary Clinton „stoppen“ könnten. Deren Chancen auf einen Erdrutschsieg sahen plötzlich glänzend aus. Trump aber wollte nicht dem Drängen vieler Republikaner nachgeben und sein Auftreten ändern. Er tauschte lieber seinen Wahlkampfchef aus. Auf den gewieften Parteikenner Paul Manafort folgte damals der Scharfmacher Steve Bannon.

Trump mag solche Vergleiche mit dem Jahr 2016, denn damals ging die Geschichte gut für ihn aus. Die Demokraten und alle Beobachter tun gut daran, das nicht zu vergessen, wenn sie den Amtsinhaber jetzt schon abschreiben. Vor allem sollte niemand 16 Wochen vor der Wahl vergessen, wieviel in der Trump-Ära oft in nur einer einzigen Woche geschehen ist. Schon 2016 gelang es Trump, stets das Thema des Tages und damit gewissermaßen die Spielregeln des Wahlkampfs vorzugeben. Als Präsident der Vereinigten Staaten und Oberbefehlshaber hat er dieses Mal ungleich mehr Möglichkeiten, den Einsatz zu erhöhen, um Ablenkungen aller Art zu erzeugen.

Andererseits wäre Trump töricht, wenn er sich mit Blick auf 2016 allzu sicher fühlte, und ganz offensichtlich tut er das auch nicht. Denn die Unterschiede zwischen dem ersten und dem mutmaßlich letzten Wahlkampf seines Lebens sind gewaltig. Sosehr Trump auch versucht, abermals als eine Art Außenseiter-Rambo gegen den „tiefen Staat“ in Washington anzutreten – er ist nun einmal der Amtsinhaber, der seit bald vier Jahren in Washington das Sagen hat. Sosehr Trump dieser Tage auch die Flammen des Kulturkampfs anfacht, um Angst vor der Black-Lives-Matter-Bewegung oder irgendwelchen „Linksradikalen“ zu schüren – von einem nahezu ungebremst wütenden Virus und den verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie lassen sich die Wähler nicht einfach ablenken, indem der Präsident über Bilderstürmer oder Polizeigegner wettert.

Biden korrupt und senil? Die Massen ziehen nicht mit

Sosehr sich Trump schließlich abmüht, seinen aktuellen Rivalen Joe Biden wahlweise als korrupt oder senil abzustempeln – es verfängt nicht richtig. Denn die Charakterzüge von Biden, die tatsächlich gewisse Zweifel an der Eignung des 77 Jahre alten Demokraten für das höchste Staatsamt wecken könnten, sind gleichsam mildere Varianten von Trumps dominanten Eigenschaften. Auch Biden ist ein selbstgefälliger Dampfplauderer, der sich häufig in seinen Gedanken verheddert und dann unsanft in einem Fettnäpfchen landet. Biden geht nur die kämpferische Bösartigkeit ab, die Trump dabei eigen ist.

Der frühere Senator und Vizepräsident Biden zählt zwar wie Hillary Clinton seit Jahrzehnten zur politischen Elite des Landes, aber er trägt nicht halb so viel Ballast wie die einstige First Lady, Senatorin und Außenministerin mit sich herum. Der weiße Mann Biden war einfach nie ein Angriffsziel, wie es Hillary Clinton oder auch der Afroamerikaner Barack Obama für viele Rechte seit dem Beginn ihrer politischen Karrieren gewesen sind. Das hat eher wenig mit politischen Positionen zu tun; da gibt es von Kriminalitätsbekämpfung bis Irak-Krieg auch in Bidens Bilanz manchen Fleck.