Amerikanische Außenpolitik : Trumps Vakuum

Der 45. Präsident hinterlässt in den Vereinigten Staaten einen Trümmerhaufen. Die Weltpolitik war widerstandsfähiger.

„Make America great again“ war in erster Linie eine Kampfansage an andere Nationen. Bild: dpa

Wahrscheinlich wird in den Geschichtsbüchern über Donald Trump vor allem zu lesen sein, dass er den Vereinigten Staaten tiefe innere Verwundungen zufügte, besonders in den letzten Wochen seiner Amtszeit. Als er vor vier Jahren seinen Eid ablegte, war allerdings die Sorge verbreitet, der halb revolutionäre, halb restaurative Anspruch, mit dem es dieser politisch unerfahrene Geschäftsmann ins Weiße Haus geschafft hatte, werde die gesamte Welt auf den Kopf stellen.

„Make America great again“ war ja in erster Linie eine Kampfansage an andere Nationen. In Trumps schlichter Weltsicht beuten diese Amerika ständig aus, und es spielt nicht einmal eine Rolle, ob es Verbündete oder Gegner sind.