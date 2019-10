Clinton parodiert Trump : Seien Sie kein Depp, okay?

Mit seinem Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan sorgt Donald Trump mal wieder für Aufsehen. Nun hat seine Gegenspielerin Clinton sich darüber lustig gemacht.

Der amerikanische Präsident Donald Trump ist ja schon länger bekannt dafür, die Spielregeln der politischen Kommunikation zu missachten. Aus Verhandlungen mit Staatsführern werden „Deals“, der Tod eines Soldaten im Gefecht wird zu etwas „sehr Traurigem, sehr Schönem“, ein gewisser nordkoreanischen Diktator zu einem „Lieben Herr Vorsitzenden“ und aus Haiti und vielen anderen Ländern „Dreckslöcher“. Und doch war Trumps Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan in der vergangenen Woche ein Höhepunkt in Sachen Trumpscher Ausdrucksweise.

„Lieber Präsident“, schrieb Trump nach dem türkischen Einmarsch in Syrien in einem für Staatsführer doch eher unüblichen Duktus, „Lassen Sie uns einen guten Deal machen! Sie wollen nicht verantwortlich sein für die Abschlachtung Tausender Menschen, und ich möchte nicht verantwortlich sein für die Zerstörung der türkischen Wirtschaft – und ich werde es sein“. Die Geschichte werde milde auf Erdogan schauen, sollte er „das hier“ auf „humanem und richtigem Wege“ regeln. Sollten allerdings keine „guten Dinge passieren“, werde die Geschichte ihn für immer als „Teufel“ betrachten. „Seien Sie kein Idiot!“, schrieb Trump. Er werde ihn, Erdogan, später anrufen.

Was dieser Brief politisch bewirkt hat, einen von Erdogans inzwischen legendären Wutausbrüchen oder doch ernsthafte Verhandlungen, darüber lässt sich nur mutmaßen. Sicher ist allein: Er ist echt und hat zahlreiche Menschen zu Parodien in sozialen Netzwerken inspiriert. An einer solchen beteiligte sich nun auch die ehemalige Außenministerin und Trumps Gegenspielerin Hillary Clinton.

Auf Twitter teilte Clinton einen vermeintlichen Brief des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy an den sowjetischen Machthaber Nikita Chruschtschow auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise 1962. „Lieber Premier Chruschtschow, seien Sie kein Depp, okay?“, steht darin. „Holen Sie Ihre Raketen aus Kuba raus.“ Dann werde jeder sagen: „Yay! Chruschtschow! Du bist der Beste!“ Anderenfalls werde ihn jeder für ein „Arschloch“ halten. Also, er werde ihn später anklingeln, endet der Brief. „Eine Umarmung, John F. Kennedy.“

Clinton schrieb über den Brief, der ursprünglich vom Satiriker Jimmy Kimmel stammt, nur lapidar: „In den Archiven gefunden.“ Hunderttausende verbreiteten das gefakte Schreiben bislang weiter. Trump hat noch nicht darauf reagiert. Aber der Duktus dürfte ihm vertraut vorkommen.