Trump in Bedrängnis : Angriff als einzige Verteidigung

Vier Monate sind in Wahlkämpfen eine kleine Ewigkeit. Doch die Werte veranlassten Karl Rove, einst Chefstratege George W. Bushs, zu der Aussage in dem Sender: „Seien wir ehrlich: Der Präsident liegt hinten.“ Trump, der bekanntlich ein etwas strapaziertes Verhältnis zur Wahrheit hat, kommentierte die Zahlen von „Real Clear Politics“ mit dem Hinweis: In den „realen“ Umfragen führe er, da die Leute es satt seien, zuzusehen, wie die Demokraten die Städte Amerikas regierten, die allesamt auseinanderfielen.

Hotdogs, Feuerwerk – und Wahlkampfreden

Damit war der Präsident freilich wieder bei seinem Thema vom Feiertagswochenende: dem Kulturkampf gegen die „Linksfaschisten“. Trump hatte den 4. Juli, den wichtigsten Feiertag im politischen Kalender, an dem die Amerikaner üblicherweise bei Hotdogs, Bier und Feuerwerk ihr Land feiern und Präsidenten traditionell Politik Politik sein lassen, für eine polarisierende Botschaft genutzt. Am Samstag hatte er im Garten des Weißen Hauses die „Black lives matter“-Protestbewegung als „wütenden Mob“ bezeichnet. Er werde es nicht zulassen, dass dieser „unsere Statuen niederreißt, unsere Geschichte auslöscht, unsere Kinder indoktriniert oder auf unserer Freiheit herumtrampelt“.

Es war gleichsam die Fortsetzung einer Rede vom Freitagabend am Mount Rushmore in South Dakota, in der er von einer „gnadenlosen Kampagne zur Auslöschung unserer Geschichte“ gesprochen hatte. Vor dem Gebirgsfels mit den in Stein gemeißelten Köpfen von George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt knüpfte Trump so an seine Rede zur Amtseinführung auf dem Kapitolshügel im Januar 2017 an, in der er angekündigt hatte, dass das „amerikanische Gemetzel“ jetzt aufhören werde.

Ablenken von der Wirtschaftskrise

Mit den Ansprachen vom Wochenende hatten sich diejenigen im Weißen Haus durchgesetzt, die auf Trump eingeredet hatten, die Unruhen, die der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz bewirkt hatte, zum Anlass zu nehmen, auf „Law and Order“ zu setzen. Jene Berater, die nichts von der Idee hielten, der Präsident solle den Demonstranten die Hand reichen, sahen die Proteste als Chance, um von der Wirtschaftskrise im Zuge der Pandemie abzulenken. Nach dieser Lesart fürchtet die amerikanische Mittelschicht nur eines noch mehr als schrumpfende Pensionsfonds, und das sind Plünderer, die sich aus ihren sozialen Brennpunkten in die Wohngebiete der Privilegierten vorwagen.