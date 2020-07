Freundschaft mit Obama : Bidens Brother

Keiner begeistert die Demokraten wie Barack Obama. Doch in der Pandemie musste zunächst ein Video genügen, damit der 44. Präsident für seinen Vize Joe Biden werben konnte. 15 Minuten lang unterhalten sich die beiden in Obamas Büro. Hier sitzt der Hausherr, die Beine lässig übereinandergeschlagen, und doziert zur Lage der Nation. Dort, in coronakonformem Hochsicherheitsabstand, beugt sich der Mann, der Donald Trump aus dem Weißen Haus vertreiben will, in seinem Sessel nach vorn wie ein beflissener Schüler, ruft „Bingo!“, wenn Obama etwas Wichtiges sagt, und lässt sich loben: „Was ich immer an dir bewundert habe, Joe, ist deine Bereitschaft zum Zuhören und Lernen.“

Normalerweise schriebe man, dass hier ein „Elder statesman“ seinem politischen Ziehsohn die Weihen erteilt. Nur ist Biden 19 Jahre älter als Obama, der am 4. August 59 Jahre alt wird. Der Sohn eines kenianischen Gaststudenten und einer Amerikanerin aus Kansas war gerade mit der Grundschule fertig, als Biden 1972 in den Senat gewählt wurde. Ziehvater? Besser passt das Wort, das Obama selbst verwendet: Biden sei sein „Brother“, sein Bruder. Viele Amerikaner schwärmen schon lange von der „Obama-Biden-Bromance“.

Trost nach der Krebserkrankung von Bidens Sohn

Das war ein weiter Weg. Als Jungstar Obama 2005 in den Senat kam und gleich im Auswärtigen Ausschuss landete, stöhnte er über Bidens langatmige Ausführungen. Gemeinsam hatten die beiden nur, dass sie Präsident werden wollten. Zu Beginn des Vorwahlkampfs tat Biden Obamas Popularität 2007 mit den Worten ab, dass er nun einmal der erste „sprachgewandte“ und „saubere“ Afroamerikaner sei, der sich um das Amt bewerbe.

Vor allem war der Harvard-Absolvent Obama kühl genug, um trotzdem zu kalkulieren, dass ihm ein weißer Mann aus einer Arbeiterstadt mit viel politischer Erfahrung helfen würde, den Republikaner John McCain zu besiegen. So wurde Biden sein Vizepräsident und treuer Ratgeber. Richtig eng wurde ihr Verhältnis, als Bidens Sohn Beau an Krebs erkrankte. Obama bot Biden Trost und auch finanzielle Hilfe – und er redete es ihm aus, kurz nach Beaus Tod gegen Hillary Clinton um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat zu konkurrieren.

Das wird er oft bereut haben. Obama lebt noch in Washington, einen Steinwurf von der „First Daughter“ Ivanka Trump entfernt. Seine Töchter Malia und Sasha sind zum Studium weggezogen, Obama baut seine Stiftung auf oder hält Vorträge für bis zu 400.000 Dollar. Im Vorwahlkampf zog er nur hinter den Kulissen einige Strippen. Politisch meldet er sich selten zu Wort, zuletzt mit einem Appell an die Black-Lives-Matter-Aktivisten, das Wählen nicht zu vergessen. Darum soll es auch gehen, wenn Obamas geschäftstüchtige Frau Michelle an diesem Mittwoch ihren Podcast startet. Ihr erster Gast: Barack Obama, der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten.