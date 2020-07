Wegen Fehlinformationen : Twitter löscht Trump-Tweet zu Corona-Behandlung

Schon im Mai gab Trump an, wie hier auf einer Pressekonferenz in Washington, das Malaria-Medikament Hydroxychloroquine selbst zu nehmen. Bild: EPA

Twitter hat einen Beitrag vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump wegen Falschinformationen zum Coronavirus gelöscht. Trump hatte am Montagabend eine Meldung weitergeleitet, die einen Link zu einem Video enthielt, in dem sich Ärzte über das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin unterhielten. Zudem wurde in dem Tweet dem obersten Seuchenexperten Anthony Fauci und den Demokraten vorgeworfen, den Einsatz des Medikaments zur Behandlung von Covid-19 zu behindern.

Die amerikanische Medikamentenaufsicht hatte im vergangenen Monat nach mehreren kritischen Studien die Zulassung für das Mittel zurückgezogen. Trump sprach sich wiederholt für Hydroxychloroquin aus und gab an, das Medikament selbst zu nehmen.

Zudem wurde das Twitter-Konto von Donald Trump Junior für zwölf Stunden teilweise stillgelegt, wie Twitter am Dienstag mitteilte. Der älteste Sohn des Präsidenten hatte das Video am Montag veröffentlicht. In dem Film kritisierten die Ärzte auch die Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken. Auch bei Facebook und Youtube ist der Film nicht mehr zu sehen, weil er gegen die Falschinformations-Regeln verstoße. „Es ist völlig inakzeptabel für Twitter, jemanden still zu schalten, der die Ansichten von Medizinexperten weiterleitet, die der Anti-Hydroxychloroqin-Meinung widersprechen“, sagte ein Sprecher von Trump Junior.

Die Epidemie könnte nach Einschätzung Faucis unterdessen in Florida, Kalifornien und ein paar anderen besonders stark betroffenen Bundesstaaten ihren Höhepunkt erreichen. In anderen Staaten würden dagegen mehr Infektionen verzeichnet, sagte er dem Sender ABC. Es gebe „sehr frühe Anzeichen“, dass der Prozentsatz der positiven Corona-Tests in Ohio, Indiana, Tennessee oder Kentucky steige. „Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man vorsichtig sein muss.“ Zugleich verteidigte er seine Arbeit und reagierte damit auf die Anschuldigungen Trumps: „Ich habe die amerikanische Öffentlichkeit unter keinen Umständen in die Irre geführt“, sagte er.