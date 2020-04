Theorien zum Coronavirus : Zurück zur Ursprungsfrage

Eigentlich ist die Theorie nicht neu. Bei der Suche nach Antworten auf die Frage, woher das Coronavirus stammt und wie es auf den Menschen übertragen wurde, tauchte schon früh die These auf, der Tiermarkt von Wuhan sei womöglich doch nicht der primäre Infektionsort gewesen. Schon zu einer Zeit, als sich die Pandemie im Wesentlichen auf die Provinz Hubei beschränkte, war von Laborversuchen an Fledermäusen und chinesischen Biowaffen die Rede. Vieles blieb undurchsichtig, Wissenschaftler bezweifelten die These, von Verschwörungstheorien war die Rede.

Am Mittwoch erreichte die Theorie trotz allem das Weiße Haus. Ein Journalist sprach den Präsidenten darauf an, dass man „in der amerikanischen Regierung“ nunmehr „überzeugt“ sei, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stamme. Sein Sender, der Donald Trump nahestehende Kanal „Fox News“, verfüge über mehrere Quellen, lasche Sicherheitsbestimmungen hätten dazu geführt, dass eine Praktikantin sich in dem Labor mit dem Virus infiziert und später ihren Freund angesteckt habe. Später seien beide auf den Tiermarkt gegangen, wo sich das Virus habe verbreiten können. Ob er, Trump, diese Sichtweise teile?

Trump ist überraschend wortkarg

Den Präsidenten dürfte die Frage nicht überrascht haben. Der Sender berichtet seit Tagen über diese Theorie. Trump reagierte wortkarg: „Das will ich nicht sagen. Aber ich werde Ihnen sagen, dass wir diese Geschichte immer öfter hören.“ Seine Regierung untersuche sehr genau, was passiert sei.

Die Nachfrage, ob er in seinen Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die Bedenken des State Department und die Berichte der Botschaft in Peking über lasche Sicherheitsbestimmungen in chinesischen Labors gesprochen habe, erwiderte Trump noch zugeknöpfter: Er wolle nicht darüber reden, was er mit Xi über das Labor gesprochen habe. Das wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt unangemessen. Immerhin bestätigte Trump so indirekt, dass er mit Chinas Präsident über das Labor gesprochen habe, wenn man voraussetzt, dass Trump an dieser Stelle präzise formulierte.

Später äußerte Außenminister Mike Pompeo, China sei Antworten in dieser Hinsicht schuldig geblieben. Peking müsse die Wahrheit sagen über das, was es wisse. Auch Mark Milley, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, nährte Zweifel an der herrschenden Meinung, der Tiermarkt sei der tatsächliche Ursprungsort: Erkenntnisse der amerikanischen Geheimdienste deuteten zwar darauf hin, dass das Virus natürlich entstanden und nicht in einem Labor kreiert worden sei. Sicherheit gebe es aber nicht. Dabei unterstellen die Vertreter der Labor-These inzwischen gar nicht mehr, dass an Biowaffen geforscht worden sei. Chinesische Forscher hätten vielmehr dokumentieren sollen, dass ihre Virologie mindestens mit der amerikanischer Einrichtungen mithalten könne.

Viele Fragen verbinden sich mit der These – und mit der Frage, warum diese nun von Teilen der Trump-Regierung indirekt befeuert wird. Die Rolle, die der konservative Nachrichtensender spielt, führt zu Vermutungen, man wolle Trump, dessen Zustimmungswerte angesichts der Krise nach einem kurzzeitigen Ansteigen wieder sinken, helfen, den Fokus wieder auf China zu richten. Nicht ins Bild passt dabei Milley, der nicht zum Lager der Trumpisten zählt. Zudem scheint Trump unentschlossen, ob er die Lesart befeuern soll. Auch er ist auf der Suche nach Ablenkung. Doch hat er derzeit angesichts der drohenden Rezession kein Interesse, den Konflikt mit China zu eskalieren.