Angst vor halbleeren Hallen : Wie es sich der Wahlkampfleiter mit Trump verscherzte

Dreieinhalb Monate vor der Präsidentenwahl zieht Donald Trump die Reißleine und verkündet eine Entscheidung, die sich in den vergangenen Wochen angedeutet hat: Der amerikanische Präsident setzt seinen Wahlkampfleiter ab. Er degradiert Brad Parscale, einen Mann, der so lange an seiner Seite war wie kaum ein anderer. Neue Umfragen zeigten, dass der Präsident noch weiter hinter Joe Biden zurückgefallen ist. Das mag Anlass dafür gewesen sein, die Personalie mitzuteilen. Das Verhältnis zwischen Trump und Parscale war aber schon länger belastet.

Vor Wochen soll der Präsident gar gedroht haben, seinen Kampagnenleiter zu verklagen. Das war in einer Telefonkonferenz, in der Trump Parscale dafür verantwortlich machte, dass sein Herausforderer in mehreren umkämpften Bundesstaaten vorne liege. Auch soll Trump nicht erfreut gewesen sein über Medienberichte, welche die Geschäftstüchtigkeit seines Beraters zum Inhalt hatten. Denn neben seinem Einkommen als Kampagnenchef verdiente Parscales Beraterfirma separat an dem Kunden RNC, also der republikanischen Partei.

Verantwortlich fürs Tulsa-Debakel?

Im Juni wurde Parscale dann für das Debakel von Tulsa verantwortlich gemacht – Trump sprach auf seiner ersten Kundgebung seit Ausbruch der Corona-Krise in einer halbleeren Halle. Später hieß es im Weißen Haus, Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner seien „angepisst“, weil Parscale hunderttausend Leute angekündigt hatte. Da es nun heißt, Kushner sei die treibende Kraft für die Degradierung des Wahlkampfleiters gewesen, der künftig nur noch die digitale Kampagne verantwortet, kann man darüber spekulieren, wer seinerzeit die Quelle für die Geschichte war.

Zwei Meter groß, Wikingerbart und, wie viele in der Umgebung des Präsidenten, vor Selbstbewusstsein nur so strotzend – der 44 Jahre alte Parscale ist der Phänotyp eines Trumpisten. Doch verfügt der Mann, der sich einmal als „Bauernjunge aus Kansas“ bezeichnete, über einen scharfen Verstand. Nach dem Studium, das auch einen Sprachkurs in München enthielt (sein Deutsch ist immer noch passabel), arbeitete er als Website-Entwickler. So kam er 2011 in Kontakt zur Trump-Organisation.

2015 beauftragte ihn der Immobilieninvestor, eine Website für seine politische Kampagne zu erstellen. Mit der Rückendeckung Kushners verantwortete Parscale dann die digitale Strategie im Wahlkampf 2016. Er war es, der über Facebook Werbung schaltete, die direkt Zielgruppen in den umkämpften Bundesstaaten ins Visier nahm. Parscale sagte einmal, Twitter habe Trump eine Stimme gegeben, mit Facebook aber habe er gewonnen.

Doch ist es eine Sache, einen Outsider ins Weiße Haus zu bringen. Eine andere ist es, die Wiederwahl eines Präsidenten zu organisieren, der eine Pandemie nicht in den Griff bekommt und dessen Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung folglich schwindet. Im Mai hatte Parscale, der eine Neigung zum Spielerischen hat, auf Twitter noch eine Animation des „Star Wars“-Todessterns verbreitet: Seit drei Jahren arbeite er an einer Kampagne, die verheerende Gewalt berge und deren Zylinder nun zündeten. Man verfüge über die nötigen Daten, die digitale Kampagne stehe, die politische auch. Unterstützergruppen seien mobilisiert und die medialen Fürsprecher startbereit. Am Mittwoch meldete das konservative „Wall Street Journal“ indes, in einer Umfrage, welche die Zeitung gemeinsam mit dem Sender NBC in Auftrag gegeben hatte, sei Bidens Vorsprung vor Trump auf nationaler Ebene inzwischen zweistellig.

Trump verkündete, er sei erfreut mitzuteilen, dass er Bill Stepien zum Wahlkampfleiter befördert habe. Parscale werde künftig das Wahlkampfteam beraten. Er freue sich auf einen zweiten Wahlsieg, der leichter werde als der erste: Die Umfragewerte stiegen rasant, die Wirtschaft erhole sich und einen Impfstoff sowie Wirkstoffe zur Covid-Behandlung werde es auch bald geben.

Es wird nun Stepiens Aufgabe sein, Trumps plumpe Realitätsverweigerung durch eine Strategie zu ersetzen. Anders als Parscale kommt Stepien aus dem politischen Beratungsgeschäft. Der 42 Jahre alte Mann, der bislang stellvertretender Wahlkampfleiter war, hat schon für etliche Kampagnen gearbeitet: anfangs für örtliche Kandidaten im heimischen New Jersey, seit 2004 aber auch für Präsidentschaftswahlkämpfe – zunächst als Regionalleiter für George W. Bush, später für John McCain.

Trump als institutionalisierte Krise

2009 leitete er den Wahlkampf Chris Christies, des seinerzeitigen Gouverneurs von New Jersey, der Stepien danach zum stellvertretenden Stabschef machte. Später nominierte Christie ihn für den Posten des Parteichefs in dem Ostküstenstaat. Doch kurz danach trennte sich der Gouverneur von ihm, da er durch seine Verwicklung in die „Bridge-Gate“-Affäre zur Belastung geworden war. In dieser ging es um einen mutwillig inszenierten Großstau auf der George-Washington-Brücke, die New Jersey und New York verbindet. Hintergrund war eine Racheaktion für einen Bürgermeister, der Christies Wiederwahl nicht unterstützte.

2016 stieg Stepien in Trumps Team ein, arbeitete später einige Zeit im Weißen Haus, bevor er sich um die Wiederwahlkampagne kümmerte. Das Revirement so kurz vor der Wahl ist ein Krisenindiktator. Doch Trump ist die institutionalisierte Krise. Auch im Jahr 2016 herrschte ein Kommen und Gehen in der Führungsebene der Trump-Kampagne. Das Ergebnis ist bekannt.