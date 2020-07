Arbeitslose Amerikaner : Ohne Krankenkasse durch die Pandemie

Eine Hilfsorganisation bietet in Homestead, Florida, kostenlose Coronatests für Bedürftige an. Bild: AP

Mehr als fünf Millionen Amerikaner haben in den ersten vier Monaten der Corona-Pandemie ihre Krankenversicherung verloren. In Texas oder Florida ist jeder Fünfte nicht versichert. Was passiert, wenn sie an Covid-19 erkranken?