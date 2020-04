Amerika und das Virus : Der talentierte Mr. Pence

Aktualisiert am

Donald Trump machte seinen Vizepräsidenten Mike Pence in der Corona-Pandemie zum Krisenmanager. Das läuft besser als gedacht – aber nicht für den Präsidenten.

Gewinnt in der Krise an Statur: Vizepräsident Mike Pence Bild: AP

Als der amerikanische Präsident Ende Februar Mike Pence zum Vorsitzenden des Corona-Krisenstabes machte, leugnete Donald Trump öffentlich immer noch die Gefahr der Pandemie: Wir haben alles im Griff, sagte er bei seinem ersten Presseauftritt über das Virus im Weißen Haus. Der Vizepräsident stand an seiner Seite. Es war der Anfang der sogenannten Corona-Briefings, die inzwischen täglich stattfinden. „Wegen unserer Maßnahmen bleibt das Risiko für die Amerikaner sehr gering“, versicherte Trump. Und: „Mike“ werde für die „Task Force“ zuständig sein. Er habe „ein gewisses Talent“ für die Aufgabe. Freilich werde der Vizepräsident an ihn, den Präsidenten, berichten.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Trump stand da schon in der Kritik, die Lage zu verharmlosen und Zeit zu verschwenden, anstatt das Land auf einen Notstand vorzubereiten. Wenige Tage zuvor hatte die Seuchenschutzbehörde CDC mitgeteilt, es gehe nicht mehr darum, ob es zu einem Ausbruch komme, sondern nur noch darum, wann. 24 Stunden nach Trumps Pressekonferenz starb in der Nähe von Seattle der erste Amerikaner an Covid-19.