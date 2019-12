Wahlen in Amerika : Die kleinste Revolution der Welt

Hinter dem imposanten Gerichtsgebäude in Media hat die Kreisverwaltung von Delaware County ihren Sitz. Vor dem Hauptportal haben an diesem grauen Dezembermorgen ein paar Zeugen Jehovas ihren Stand aufgebaut. Ein Polizist schiebt Wache, hin und wieder betritt ein Passant das Gebäude. Nichts deutet darauf hin, dass in dieser Kleinstadt in Pennsylvania, zwanzig Kilometer westlich von Philadelphia, vor wenigen Wochen eine kleine Revolution stattgefunden hat.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Der Redaktion der Lokalzeitung war die historische Dimension der jüngsten Kommunalwahl bewusst: „Zum ersten Mal seit dem Bürgerkrieg kontrollieren die Demokraten den Kreisrat“, schrieb die örtliche Ausgabe des „Philadelphia Inquirer“. Sie übernehmen zum 6. Januar nicht nur den „County Council“, in dem die Republikaner über Jahrzehnte alle Sitze hielten, sondern auch mehrere Verwaltungsgremien der Gemeinden, den Schulausschuss, den Posten des Oberstaatsanwalts und einige Richterämter. Dass es ans Eingemachte geht, zeigte die Ankündigung des neuen Oberstaatsanwalts: Er teilte mit, sich von einem Viertel der Staatsanwälte zu trennen. „Wahlen haben Konsequenzen“, sagen die Demokraten und zitieren damit einen Spruch, den sie lange Jahre von den Republikanern zu hören bekamen.

Im „Court Diner“, dem örtlichen Frühstücks- und Lunchlokal in Media, sitzt Michael Puppio. Der Anwalt ist seit 13 Jahren Vorsitzender der Republikaner in der Nachbargemeinde Springfield. Er ist 54 Jahre alt, und solange er sich erinnern kann, haben die Republikaner in der 30000-Seelen-Kommune das Sagen gehabt. Puppio redet nicht um den heißen Brei herum: „Was hier im November passiert ist, war eine emotionale Wahl.“ Es sei weder um kommunalpolitische Themen gegangen noch um ein Votum gegen die Politik der Regierung in Washington. „Es war schlicht eine emotionale Reaktion auf Donald Trump.“

Puppio ist das, was man einen Moderaten nennt. Nach der Wahl 2016 hat er lernen müssen, mit der neuen Lage umzugehen. Er sagt, viele Leute, die Trumps Politik grundsätzlich unterstützten, sei es in der Steuer- oder der Einwanderungspolitik, verstünden nicht, warum er so „böse“ auftreten müsse; vor allem Frauen „hassten einfach“ Trumps Art. Der Anwalt macht kein Geheimnis darum, dass auch er zu diesen Leuten zählt: Man sollte Trump sein Mobiltelefon abnehmen. Damit fange es schon einmal an.

Puppio ist in Springfield groß geworden. Seine italienischstämmigen Großeltern sind einst aus Philadelphia hierhergezogen. Er komme aus einer republikanischen Familie, sagt er, fügt aber hinzu: In Delaware County seien die Republikaner immer eine Kleine-Leute-Partei gewesen. Nicht die gutverdienenden Fiskalkonservativen prägten hier die Partei, sondern eher Gewerkschaftsmitglieder, die gesellschaftspolitisch konservative Ansichten vertreten, in der Familienpolitik oder in der Abtreibungsfrage.

Delaware County liegt vor den Toren Philadelphias, und das hat schon immer ein Spannungsverhältnis hervorgebracht: hier der konservative, weiß geprägte Quäker-Landkreis – dort die linksliberale Ostküsten-Metropole mit eineinhalb Millionen Einwohnern, viele davon Schwarze. Vor Jahrzehnten allerdings kam eine demographische Bewegung in Gang, die bis heute politische Nachwirkungen hat. Ein Teil der weißen Bevölkerung verließ die Stadt. Es waren Leute, die in den Vorstädten von Delaware County sichere Parks und gute Schulen suchten. Viele von ihnen waren Katholiken mit irischen, italienischen und deutschen Wurzeln. Anfangs hatten sie Probleme, von der protestantischen Landbevölkerung angenommen zu werden. Doch die Ressentiments verloren mit der Zeit an Bedeutung. Heute zählen die konservativen katholischen Familien zum Establishment des Landkreises. Puppios Familiengeschichte ist eine von vielen in der Gegend.