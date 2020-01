Vorwahlen der Demokraten : Das Amerika von 1870 stimmt zuerst ab

Iowa hat immer schon für Ärger gesorgt. Zumindest unter Demokraten. In dem Bundesstaat im Mittleren Westen leben gut drei Millionen Bürger – auf einer Fläche, die größer ist als Griechenland. Neunzig Prozent der Einwohner sind weiß. Afroamerikaner, Latinos und Amerikaner asiatischer Herkunft sind deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil der Landbevölkerung in dem von der Agrarindustrie geprägten Bundesstaat ist ebenfalls höher als im Landesschnitt – die größte Stadt, Des Moines, hat 200.000 Einwohner. Nicht zuletzt durch den höheren Altersdurchschnitt unterscheidet man sich vom restlichen Amerika. An der Ost- und der Westküste heißt es, Iowa stehe für das Amerika des Jahres 1870.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Doch auch im Jahr 2020, in dem sich die Demokraten eigentlich die Diversität auf die Fahnen geschrieben haben, wird hier die Vorwahlsaison eingeläutet. Am 3. Februar stimmen die registrierten Demokraten am Oberlauf des Mississippi über ihre Präsidentschaftsbewerber ab. So sieht es die Parteisatzung vor. Obwohl in den „caucuses“ genannten Nachbarschaftsversammlungen nur 49 von insgesamt etwa 4000 Delegierten für den Nominierungsparteitag ausgewählt werden, verfügen die Demokraten in Iowa durch die Reihenfolge der Vorwahlen über einen überproportionalen Einfluss innerhalb ihrer Partei.