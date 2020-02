Aktualisiert am

Vorwahlen in Amerika : Ein Außenseiter zieht alle Register

Pete Buttigieg Mitte Januar auf Wahlkampftour in Emmetsburg, Iowa Bild: Reuters

An diesem Montag beginnen in Iowa die Vorwahlen der Demokraten. Wer hier überzeugen will, muss auch zu bräunlichem Trinkwasser etwas zu sagen haben. Auf Wahlkampftour mit Pete Buttigieg.