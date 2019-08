Für die Wirtschaft : Trump will Alaskas Regenwald abholzen lassen

Will den Regenwald in Alaska wirtschaftlich nutzen: Präsident Donald Trump Bild: AFP

Der amerikanische Präsident Donald Trump will den Regenwald in Alaska zur Abholzung freigeben. Das berichtet die Zeitung „Washington Post“ und beruft sich dabei auf ein Gespräch Trumps mit dem Gouverneur von Alaska Mike Dunleavy an Bord der Air Force One. Demnach habe Trump seinen Landwirtschaftsminister Sonny Perdue angewiesen, im Tongass National Forest 9,5 Millionen Hektar Fläche vom Abholzungsverbot auszunehmen. Der Tongass National Forest ist der größte intakte gemäßigte Regenwald der Welt und mit 69.000 Quadratkilometern der größte Nationalforst Alaskas.

Der Schritt würde den Regenwald der Zeitung zufolge für die Abholzung sowie für Energie- und Bergbauprojekte freigeben. Der Tongass National Forest im Südosten Alaskas wurde 1907 eröffnet.

Präsident Bill Clinton stellte 2001, kurz bevor er das Oval Office verließ, mehr als die Hälfte der Fläche des Tongass National Forest unter besonderen Schutz und verhinderte damit den Bau von Straßen in dem Gebiet. Sein Nachfolger George W. Bush versuchte diese Restriktionen aufzuheben, scheiterte später aber an einem Gerichtsurteil, das die Clinton-Entscheidung bestätigte.

Wie die „Washington Post“ weiter berichtet, kritisieren Politiker in Alaska den besonderen Schutz des Tongass hingegen schon lange, weil dieser das Land in seiner wirtschaftlichen Entwicklung hindere. Nach einem Treffen mit Trump am 26. Juni sagte der republikanische Gouverneur Mike Dunleavy, der Präsident glaube an die Entwicklungsmöglichkeiten Alaskas. „Er tut alles, was er kann, um mit uns über unsere Bergbau- und Holzindustrie zu sprechen“, sagte Dunleavy. „Er kümmert sich sehr um Alaska.“

Trump hat seit dem Beginn seiner Präsidentschaft schon mehrfach versucht, Regulierungsmaßnahmen seiner Vorgänger für mehr Umweltschutz auszuhebeln oder abzuschaffen.