Zweifel an Briefwahl : Trump bringt Verschiebung der Präsidentenwahl ins Gespräch

Hat wiederholt Zweifel an der Sicherheit einer Stimmabgabe per Briefwahl geäußert: Donald Trump Bild: AFP

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat eine Verschiebung der amerikanischen Präsidentenwahl vom November ins Spiel gebracht. In einer Twitternachricht schrieb er am Donnerstag: Wegen der Zunahme von Briefwählern inmitten der Coronavirus-Krise drohe die Präsidentenwahl die „fehlerhafteste und betrügerischste“ in der amerikanischen Geschichte zu werden. Er fügte hinzu: „Die Wahl verschieben, bis die Menschen richtig und in Sicherheit wählen können?“

Der Termin für die Präsidentenwahl ist allerdings in der amerikanischen Verfassung festgeschrieben. In diesem Jahr ist es der 3. November. Trump hat wiederholt bestritten, dass eine Briefwahl korrekt ablaufen könne. Dafür legte er aber bislang keine Beweise vor.

Vergangene Woche hatte er in einem Beitrag auf Facebook und Twitter geschrieben: „Briefwahl wird, wenn die Gerichte sie nicht verändern, zur KORRUPTESTEN WAHL in der Geschichte unseres Landes führen!“ Facebook verlinkte den Beitrag daraufhin mit den offiziellen amerikanischen Wahlregelungen und reagierte damit auf massive Kritik an seinem Umgang mit Desinformation.

Die Stimmabgabe per Brief ist in den Vereinigten Staaten nicht ungewöhnlich, fast jeder vierte Wähler stimmte bei der jüngsten Präsidentenwahl 2016 auf diese Weise ab. Fachleuten zufolge ist diese Wahlform in Amerika sicher.

Der Republikaner Trump liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden, dem designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten.