Oberstes Gericht entscheidet : Kongress erhält vorerst keine Einsicht in Trumps Finanzen

Der amerikanische Präsident Donald Trump muss bis auf weiteres nicht damit rechnen, dass im Wahlkampf seine Steuererklärungen oder andere Finanzunterlagen öffentlich werden. Das Oberste Gericht stellte sich am Donnerstag in einem Urteil gegen Bestrebungen des Kongresses, Finanzunterlagen des Präsidenten von dessen Banken oder Buchhaltern zu erhalten. Die Mehrheit von sieben Richtern verwies auf die Gewaltenteilung. Die Kontrollrechte der Exekutive durch die Legislative seien nicht grenzenlos.

Dafür sind die Chancen des New Yorker Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance gestiegen, entsprechende Finanzunterlagen zu erhalten. Zwar verwiesen die Richter in einem separaten Urteil seinen Fall zurück an die unteren Instanzen. Jedoch lehnten sie die Argumentation des Präsidenten ab, wonach ihn seine Immunität vor Strafverfolgung auch davor schütze, dass ein Staatsanwalt von dritten Organisationen die Herausgabe entsprechender Informationen verlangen könne.

Der Präsident hat weitreichende Möglichkeiten

Der Demokrat Cyrus Vance ermittelt wegen Schmiergeldzahlungen im Wahlkampf von 2016. Trump soll seinen damaligen Anwalt Michael Cohen dafür entschädigt haben, dass dieser der Pornodarstellerin Stormy Daniels Geld zahlte. Sie versprach im Gegenzug, nicht zu behaupten, Sex mit Trump gehabt zu haben. Das könnte ein Verstoß gegen Regeln zur Wahlkampffinanzierung sein.

Der Bezirksstaatsanwalt ist aber gesetzlich verpflichtet, die Unterlagen geheim zu halten. In einer Anhörung vor dem Supreme Court hatte er garantiert, dass er sich daran halten werde. Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass die Dokumente aus dem Kreis der wenigen Verfahrensbeteiligten in New York an die Öffentlichkeit durchgestochen werden.

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat weitreichende Möglichkeiten, die Herausgabe von Dokumenten zu verweigern. Vance hatte jedoch Trumps Buchhaltungsfirma sowie seine beiden Hausbanken, darunter die Deutsche Bank, angewiesen, die Daten herauszugeben. Alle drei beklagten Firmen haben angekündigt, einem entsprechenden Urteil Folge zu leisten.

Auch mehrere Ausschüsse in dem von den Demokraten dominierten Repräsentantenhaus hatten versucht, auf diesem Weg an Trumps Unterlagen zu gelangen. Sie wollen etwaige Interessenskonflikte aufdecken und gehen der Frage nach, ob der Präsident als Unternehmer Steuern hinterzogen haben könnte. Bekäme der Kongress die Dokumente in die Hand, würde er sie höchstwahrscheinlich öffentlich machen. Damit ist vorerst nicht zu rechnen. Auch dieser Fall wurde an die untere Instanz zurückverwiesen; die höchstrichterliche Entscheidung macht eine Entscheidung in Trumps Sinne aber sehr unwahrscheinlich.