Wegen brisanter Bilder : Amerikanische Abgeordnete Katie Hill tritt zurück

Aktualisiert am

Zurückgetreten, aber nicht geschlagen. Katie Hill sieht sich als Opfer einer Schmierenkampagne und kündigt Widerstand gegen jene an, die sie für die Urheber hält. Bild: AP

Die demokratische Kongressabgeordnete Katie Hill wird von ihrem Amt zurücktreten. Sie verkündete dies am Montag auf Twitter und veröffentlichte dort ihre Rücktrittserklärung vom Vortag. In dieser hieß es, sie trete mit „gebrochenem Herzen“ zurück, sei aber davon überzeugt, damit das beste für ihre Gemeinde, ihre Wähler und ihr Land zu tun. Hill war 2018 in das Repräsentantenhaus eingezogen.

Die Abgeordnete aus Kalifornien reagierte damit auf eine Reihe von Fotos sowie Textnachrichten, die kürzlich vom konservativen Blog „RedState“ sowie einigen Nachrichtenseiten veröffentlicht worden waren. Die Bilder zeigten sie zusammen mit einer ihrer Angestellten in teilweise intimer Pose. Das Ethikkomitee des Repräsentantenhauses kündigte daraufhin eine Untersuchung an, da intime Beziehungen zwischen Mitgliedern des Repräsentantenhauses und Angestellten untersagt sind. Beziehungen mit Wahlkämpfern fallen allerdings nicht unter diese Regelung – und in genau diese Funktion soll die Angestellte innegehabt haben. Vorwürfe, Hill habe zudem eine weitere Affäre mit einem Mitarbeiter gehabt, weist die kalifornische Politikerin zurück.

Hill, die sich momentan in einem Scheidungsverfahren von ihrem Noch-Ehemann Kenny Heslep befindet, hatte die Vorwürfe zunächst zurückgewiesen. Sie war eine der wenigen offen bisexuellen Mitglieder des Repräsentantenhauses.

Trotz ihres Rücktrittes gab sich Hill kämpferisch. In einem am Montag veröffentlichten Video betonte sie abermals, das Opfer einer Schmierenkampagne zu sein. Es handele sich um eine Kampagne rechter Medien und republikanischer Gegner. Ferner kündigte sie rechtliche Schritte gegen die unerlaubte Veröffentlichung ihrer Bilder an. Sie werde weiter für die Demokratie und eine bessere Welt kämpfen sowie dafür, dass niemand das erfahren müsse, was sie erlebt habe.

„Ich bin als Kind geritten. Eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, war: Stürzt man, muss man sofort wieder zurück in den Sattel“, sagte sie.

Die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hatte am Sonntag in einer Pressemitteilung auf den Rücktritt Hills reagiert. Sie erinnerte darin unter anderem an deren „großartigen Beitrag als Führerin der Neuzugänge“. Hill habe ihr Fehlverhalten zugegeben. Die kalifornische Abgeordnete galt als Vertraute Pelosis und Hoffnungsträgerin der Demokraten.

Durch Hills Rücktritt wird ihr Sitz im Repräsentantenhaus vakant. Die kalifornische Abgeordnete Christy Smith hat bereits angekündigt, sich im kommenden Jahr um Hills Sitz zu bewerben.