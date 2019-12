Pelosi vor Impeachment-Votum : „Ein andächtiger Moment der Geschichte“

Die Vorsitzende des amerikanischen Repräsentantenhaus lässt am Mittwoch über die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump abstimmen. Zuvor richtet Nancy Pelosi noch emotionale Worte an die Abgeordneten.

Historischer Moment im amerikanischen Kongress: Das Repräsentantenhaus steht vor dem entscheidenden Votum über die offizielle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump. Die Kammer des Kongresses kommt am Mittwochmorgen in Washington zusammen, um über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte zu debattieren und am Ende über die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens abzustimmen. Für die Debatte sind sechs Stunden angesetzt. Trump ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der einem solchen Votum entgegensieht.

Die Vorsitzende der Kammer, die Demokratin Nancy Pelosi rief in einer Rundmail alle demokratischen Abgeordneten auf, bei diesem ernsten Moment im Plenum der Kammer dabei zu sein. „In diesem andächtigen Moment in der Geschichte unserer Nation müssen wir unseren Eid ehren, um unsere Verfassung zu unterstützen und vor allen ausländischen und inländischen Feinden zu schützen“, mahnte sie.

Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch und Behinderung von Ermittlungen im Kongress vor. Er soll sich nach ihrem Willen dafür in einem Amtsenthebungsverfahren im Senat verantworten. Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden von den Demokraten gedrängt haben, um die Präsidentschaftswahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Die Demokraten sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus und die Freigabe von Militärhilfe für Kiew abhängig gemacht habe. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren. Trump streitet all das ab.

Mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus können die Demokraten ein Impeachment-Verfahren zwar offiziell eröffnen. Das Verfahren selbst – das einem Gerichtsprozess ähnelt – wird dann aber im Senat geführt. In dieser Kammer des Kongresses haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Eine Zweidrittelmehrheit, die für eine Amtsenthebung Trumps notwendig wäre, ist derzeit nicht absehbar. Trump hatte noch am Dienstag einen wütenden Brief an Pelosi geschrieben, in dem er die Impeachment-Bemühungen ihrer Partei schärfer denn je verurteilte.