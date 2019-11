Grenell empört über Altmaier : „Eine Beleidigung für Millionen Amerikaner“

Bundeswirtschaftsminister Altmaier relativierte die Kritik am chinesischen Konzern Huawei, indem er an die amerikanische NSA erinnerte. Amerikas Botschafter Grenell reagiert scharf.

Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat sich über eine Äußerung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier empört. Dieser hatte mit Blick auf eine mögliche Sperre des chinesischen Digitalkonzerns Huawei für den Aufbau des 5G-Kommunikationsnetzes einen Vergleich zu amerikanischen Firmen gezogen. Altmaier sagte am Sonntag in der Fernsehsendung „Anne Will“, die Bundesregierung habe nach dem Abhörskandal, bei dem der amerikanische Geheimdienst NSA deutsche Politiker ausspähen ließ, auch keine Boykotte gegen amerikanische Technologiefirmen erwogen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Grenell sagte am Montag, „die jüngsten Äußerungen hochrangiger Vertreter der deutschen Regierung, die Vereinigten Staaten seien vergleichbar mit der Kommunistischen Partei Chinas, sind eine Beleidigung für die tausenden amerikanischen Soldatinnen und Soldaten, die dazu beitragen, die Sicherheit Deutschlands zu gewährleisten, sowie die Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich für ein starkes westliches Bündnis einsetzen“. Überdies beleidigten die Äußerungen auch Millionen Chinesen, „denen grundlegende Freiheiten verwehrt und die zu Unrecht von der Kommunistischen Partei Chinas inhaftiert werden“.

Die Vereinigten Staaten üben seit längerer Zeit Druck auf Deutschland und auf andere europäische Länder aus. Sie wollen verhindern, dass der chinesische Technologiekonzern Huawei am Aufbau der neuen Generation von digitaler Kommunikationstechnik beteiligt wird. Eine Drohung lautet, in diesem Fall die Zusammenarbeit der Geheimdienste und den Austausch von Informationen, etwa auch über mögliche Terror-Aktivitäten, einzuschränken. Altmaier hatte im Fernsehen allerdings auch gesagt, es müsse „nachprüfbar sichergestellt sein, dass der chinesische Staat keinen Einfluss nimmt“ auf jene Firmen, die am Aufbau der neuen Technik teilnehmen. Es müsse jeder Bauteiltyp zertifiziert werden, um illegales Abschöpfen von Daten zu verhindern.

Damit bewegte sich der Wirtschaftsminister auf der Linie eines Parteitagsbeschlusses, den die CDU am Wochenende unter anderem auf Betreiben des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen hin gefasst hatte. Der Antrag fordert die Bundesregierung aus Union und SPD auf, zum neuen Mobilfunkstandard 5G einen Gesetzentwurf zu verfassen und dem Parlament zur Zustimmung vorzulegen, „der klarstellt, welche Anforderungen an Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit Telekommunikations-Ausrüster erfüllen müssen, um sich am 5G-Netzausbau in Deutschland beteiligen zu dürfen“. Vertrauenswürdig könnten „nur solche Anbieter sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen, der auch beinhaltet, dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist“.

Die oppositionelle FDP veröffentlichte am Montag einen Beschluss ihres Bundesvorstands, der den Verzicht auf Kommunikationstechnik aus China für die europäische Infrastruktur fordert – „so wie China auch bestimmte Bereiche von ausländischen Investitionen und Unternehmen ausnimmt“. Die FDP fordert verbindliche europäische Standards für die Sicherheit von Datenverbindungen.

Der amerikanische Botschafter Grenell äußerte in seiner Erklärung weiter, die Vereinigten Staaten und Deutschland, also „Länder die tatsächlich gemeinsame Werte haben, müssen zusammenarbeiten, um Bedrohungen zu benennen, die unsere Demokratie untergraben“. Zwischen China und den Vereinigten Staaten gebe es jedenfalls „keine moralische Äquivalenz“; jeder, der dies behaupte, „ignoriert die Geschichte – und wird sie zwangsläufig wiederholen“.