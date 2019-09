Ukraine-Affäre : Trump beschimpft Whistleblower

Die Ausdrucksweise des amerikanischen Präsidenten ähnelt immer mehr der eines in Bedrängnis geratenen Mafia-Bosses. Donald Trump beschimpfte am Donnerstag in der UN-Vertretung der Vereinigten Staaten den Whistleblower, der nach Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Alarm geschlagen hatte. „Ich will wissen, wer dem Whistleblower seine Informationen gegeben hat, denn das ist fast wie ein Spion“, sagte Trump laut der Mitschrift von der geschlossenen Veranstaltung für Mitarbeiter und deren Familien. „Sie wissen, was wir in den alten Zeiten gemacht haben, als wir schlau waren, richtig? Mit Spionen und Verrat, richtig?“ Der „Los Angeles Times“ zufolge soll Trump dann noch gesagt haben: „Wir sind mit denen damals etwas anders umgegangen als wir das heute tun.“

Der anonyme Geheimdienstmitarbeiter hatte berichtet, dass Trump von Selenskyj verlangt hatte, Ermittlungen gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden anzustoßen. Trump schien ihm und allen, die sich gegen ihn stellen, nun offen zu drohen. Die demokratischen Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse im Abgeordnetenhaus erklärten am Donnerstagabend, es handele sich um die „verachtungswürdige Einschüchterung von Zeugen“.

Trumps Rede, deren Wortlaut die „Washington Post“ veröffentlichte, zeigt, dass der Präsident Medienvertreter als „Tiere“ und „Abschaum“ bezeichnete. Über Joe Biden sagte er, dieser sei strohdumm, oder „dumm wie ein Stein“ in wörtlicher Übersetzung. „Wir sind im Krieg, diese Leute sind krank“, verkündete Trump über seine Kritiker. Alle Vorwürfe zu dem Telefonat mit dem ukrainischen Amtskollegen seien ungerechtfertigt.

Einzelne Republikaner unterstützen Ermittlungen

Trump ist es gewöhnt, dass seine Anhänger seine Ausfälle feiern und dass auch kritische Republikaner über sie hinwegsehen. In der Auseinandersetzung um das Gespräch mit Selenskyj sieht er nun aber einem Amtsenthebungsverfahren entgegen, das auch die ersten Republikaner für gerechtfertigt erklärten. Phil Scott, Gouverneur von Vermont und Amtskollege Charlie Baker aus Massachusetts, beide konservative Kritiker des Präsidenten, sagten laut der „Washington Post“, die von den Demokraten eingeleiteten Ermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren seien angemessen. Damit sind sie immer noch absolute Außenseiter, denn die meisten in der Partei bemühen sich immer noch, die Vorwürfe herunterzuspielen, auch wenn Trump sich mehrfach selbst belastete. Das Republikanische Nationalkomitee blieb strikt bei seiner Linie und erklärte, alle Vorwürfe basierten „auf Hörensagen“ und seien eine „Hexenjagd“. Ein halbes Dutzend republikanische Senatoren, darunter Lamar Alexander aus Tennessee und Mike Braun aus Indiana, sagten gegenüber CNN noch am Abend, sie hätten die Beschwerde des Whistleblowers gar nicht gelesen.

Zuvor hatte das Weiße Haus die Beschwerde des Whistleblowers veröffentlicht, der nach Informationen der „New York Times“ ein im Weißen Haus tätiger CIA-Angestellter sein soll. Das neunseitige Dokument war das Resultat von Gesprächen, die er mit Kollegen geführt und Beobachtungen, die er an seinem Arbeitsplatz gemacht hatte. Im Rahmen seiner amtlichen Pflichten habe er Kenntnis davon erhalten, dass „der Präsident der Vereinigten Staaten die Macht seines Amtes dazu benutzt, um die Einmischung einer fremden Macht in die amerikanische Wahl 2020 zu erwirken“, schrieb der anonyme Informant. Der Whistleblower erfuhr in diesem Zusammenhang auch von dem Telefonat Trumps mit Selenskyj, in dem der Präsident den Ukrainer dazu bringen wollte, Ermittlungen gegen Hunter Biden anzustoßen, der seit 2014 im Vorstand der ukrainischen Gasfirma Burisma gesessen hatte und gegen den es keinerlei Korruptionsverdacht gibt. Ein Teilprotokoll dieses Anrufs hatte das Weiße Haus zuvor ebenfalls veröffentlicht.