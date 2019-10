Truppenverlegung nach Europa : Zur Abwehr bereit

Es könnte mit Störungen des elektronischen Bankverkehrs und Falschmeldungen über Gewalt gegen russische Minderheiten beginnen. Dann könnten inszenierte Demonstrationen folgen, die in Straßenkämpfe münden, bewaffnete „Freiwillige“, die in Phantasieuniformen zum angeblichen Schutz von Frauen und Kindern über die Grenze eilen, und schließlich eskaliert der ganze Militäraufmarsch entlang dieser Grenze. Solche Szenarien gibt es. Sie beunruhigen Estland, Lettland und Litauen. Und sie fordern eine Antwort von Europa. Und von den Vereinigten Staaten.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Ist Amerika auch in Zukunft bereit, Europa im Notfall gemeinsam gegen Angriffe zu verteidigen? Wenn man sich dabei bloß auf das verlassen könnte, was Präsident Donald Trump in letzter Zeit sagt und tut, wären Zweifel angebracht. Seine geradezu notorischen Beschuldigungen Deutschlands wegen ungenügender Beiträge zum nordatlantischen Bündnis, seine Erpressungsgesten, die Unzuverlässigkeit seiner Außenpolitik sind beunruhigende Zeichen eines grundlegenden Wandels. Trumps Verrat an den kurdischen Verbündeten gegen den „Islamischen Staat“ (IS), unter anderem mit der Begründung, die Kurden hätten 1944 nicht mit den Alliierten in der Normandie gekämpft, hat für Irritation gesorgt – im Baltikum für Besorgnis. Die Streitkräfte in Estland, Lettland und Litauen, zusammen etwas mehr als eine Division, könnten einem Angreifer allein höchstens ein paar Tage standhalten. Die Nato ist ihre ganze Hoffnung.

Das Bündnis hat deshalb nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und der Annexion der Krim seit 2014 seine Präsenz verstärkt. Drei Bataillone sind in den baltischen Ländern jeweils stationiert, derzeit unter britischer, kanadischer und deutscher Führung. Im Luftraum wachen Jets der Nato darüber, dass es nicht zu Übergriffen kommt. Amerika hat dazu stets auch erhebliche Beiträge geleistet, in Polen ist jeweils für ein paar Monate eine amerikanische Brigade stationiert, rund 5000 Männer und Frauen. Diese bestens ausgerüsteten Verbände haben einzig defensive Aufgaben. So üben die deutschen Panzergrenadiere, die im Augenblick mit ihren Leopard-Panzern in Litauen stationiert sind, allein das sogenannte Verzögerungsgefecht. Dabei geht es darum, eventuelle Gegner so lange aufzuhalten, bis Verstärkung kommt.

2017 veranstalteten russische und mit Russland verbündete Streitkräfte am Baltikum das Manöver „Sapad“. Nach westlicher Einschätzung übten dort bis zu 60.000 Mann eine große Offensive. Jeder Angreifer, gemeint sind hier natürlich russische Verbände, soll wissen, dass man es beim Angriff auf einzelne Truppenteile des Bündnisses alsbald mit der ganzen Wucht der Nato zu tun bekommt. Das Ganze ist aber nur glaubwürdig und abschreckend, wenn auch tatsächlich Hilfe kommt. Und zwar schnell. So, wie die Dinge derzeit in Europa liegen, wird es dabei vor allem und noch für lange Zeit auf die amerikanischen Streitkräfte ankommen. Die hatten nach dem Ende des Kalten Krieges und wegen der Kriege im Mittleren Osten ihre Truppenstärke in Europa stark reduziert. 2013 verließen ihre letzten Panzer Europa. Doch seit einigen Jahren wachsen sowohl Kapazitäten als auch Fähigkeiten wieder. Große Materiallager in Belgien und Deutschland wurden neu befüllt. Sie können ganze Brigaden mit allem, was benötigt wird, versorgen, vom Kampfpanzer bis zur Drahtschere.