Truppenabzug aus Deutschland : Bloß eine leere Drohung Trumps?

Die amerikanischen Pläne zum Abzug von 9500 Soldaten aus Deutschland sind jetzt keine „Spekulation in den Medien“ mehr, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch vor einer Woche sagen musste. Seinerzeit wussten die Verbündeten, Stoltenberg eingeschlossen, nur aus der Zeitung davon. Am Montagabend hat der amerikanische Präsident Donald Trump seine Absichten offiziell bestätigt. „Wir reduzieren die Zahl der Soldaten auf 25.000“, sagte Trump Reportern im Weißen Haus – von zuletzt 34.500. Auch die Alliierten sind inzwischen im Bilde. Er rechne damit, dass das Thema beim Treffen der Verteidigungsminister am Mittwoch und Donnerstag hochkommen werde, sagte Stoltenberg am Dienstag. Die amerikanische Präsenz in Europa sei für alle Verbündeten bedeutsam. „Es ist wichtig, dass wir darüber einen Dialog in der Nato haben.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Das ist auch deshalb notwendig, weil Trump mit seinen Äußerungen neue Fragen aufgeworfen hat. So begründete der Präsident den Abzug damit, dass Deutschland „Milliarden Dollar säumig“ sei, weil es nicht zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung ausgebe. Er fügte dann aber hinzu: „Also habe ich gesagt, wir ziehen unsere Soldaten zurück, bis sie zahlen.“ Das klang so, als wolle Trump vor allem Druck auf Berlin ausüben, mehr in die Verteidigung zu investieren. Zumal der Präsident keinen Zeitrahmen setzte. Dagegen soll ein „Memorandum“ von Trumps Sicherheitsberater Robert O’Brien dem Pentagon aufgetragen haben, den Abzug bis September umzusetzen.