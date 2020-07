So greift die Nichte den Präsidenten an

Mary Trump : So greift die Nichte den Präsidenten an

Die Diagnose der klinischen Psychologin ist schonungslos: Donald Trump sei das Produkt einer „dysfunktionalen Familie“, Sohn eines Patriarchen, der ihn eingeschüchtert habe und emotional verkümmern ließ. Das aggressive Auftreten des amerikanischen Präsidenten gegenüber Mitmenschen und seine narzisstische Persönlichkeitsstörung seien die Folge eines vom Vater herbeigeführten Kurzschlusses der Fähigkeit, das breite Spektrum menschlicher Gefühle zu entwickeln. All sein Tun sei darauf ausgerichtet gewesen, Lob des Vaters zu erhalten – und Tadel zu vermeiden.

Trumps Verhalten ist schon häufig psychologisiert worden. Das Besondere an dieser Diagnose: Sie stammt von seiner Nichte Mary Trump. Das macht sie ebenso interessant wie problematisch. Mary Trump hat ein Buch mit dem vielsagenden Titel „Too much and never enough“ geschrieben. Untertitel: „Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt geschaffen hat.“ Die 55 Jahre alte Frau ist die Tochter von Fred Trump Jr., dem älteren Bruder des Präsidenten, der 1981 an einem Herzinfarkt starb, den Ärzte seiner Alkoholsucht zuschrieben. Wäre Fred dem Wunsch seines gleichnamigen Vaters gefolgt und in das Familienunternehmen eingestiegen, wäre die Weltgeschichte gewiss anders verlaufen.

Doch Fred wollte Pilot werden und nicht Immobilieninvestor. So nahm Donald den Platz seines älteren Bruders im Unternehmen ein, das er zur „Trump Organization“ ausbaute. Marys Vater, der tatsächlich Pilot wurde und eine Stewardess heiratete, musste Spott und Verachtung Fred Seniors ertragen – Demütigungen, denen sich der jüngere Bruder willfährig angeschlossen haben soll: „Papa hat schon Recht“, zitiert Mary den heutigen Präsidenten, „du bist nichts als ein besserer Busfahrer.“ Mary Trump deutet aus, wie der Unternehmensgründer beide Söhne zu notorischen Lügnern machte: ihren Vater Fred, der die Wahrheit gebogen habe, um zu überleben. Und Onkel Donald, für den das Lügen ein Mittel zur Selbstüberhöhung geworden sei.

Trump hat nach seinem Amtsantritt in einem seltenen Interview, in dem es ihm nicht um Selbstverherrlichung ging, tatsächlich eingestanden, es sehr zu bereuen, seinen Bruder seinerzeit unter Druck gesetzt zu haben. Das Verhältnis der Halbwaisen Mary und ihres Bruders zum Rest des Clans war stets gestört. Als der Patriarch 1999 starb, wurden die entfremdeten Enkelkinder übergangen. Es kam zum Rechtsstreit und einer außergerichtlichen Einigung, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Das alles gehört zum Hintergrund des Buches, dessen Veröffentlichung in der kommenden Woche Trump und dessen Bruder Robert juristisch zu verhindern suchten. Am Mittwoch berichteten freilich mehrere amerikanische Medien über den Inhalt.

Die eigentlichen Enthüllungen überraschen im Grunde nicht. Sie leben vor allem davon, dass sie nicht von einem ehemaligen Mitarbeiter des Weißen Hauses aufgeschrieben wurden oder aus der Feder eines Enthüllungsjournalisten stammen, sondern von einem Familienmitglied. Das Weiße Haus reagierte kurz und bündig: „Es ist ein Buch der Falschheiten und das ist es dann auch schon“, sagte Sprecherin Kayleigh McEnany. Dass Trump über seine große akademische Karriere Märchen erzählt, dürfte wenige Leser überraschen. Nichte Mary fügt den bekannten Geschichten etwa darüber, dass Bruder Fred für Donald das Bewerbungsgespräch an der Wharton School, der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der renommierten Universität von Pennsylvania, arrangierte, freilich neue Aspekte hinzu. So soll ihr Onkel zu Highschool-Zeiten jemanden dafür bezahlt haben, den SAT für ihn abzulegen, den allgemeinen Eingangstest für die Bewerbung an amerikanischen Hochschulen.

Belege kann die Autorin nicht vorlegen. Sie gibt an, sich im Wesentlichen auf Erinnerungen und Gespräche mit Familienmitgliedern zu stützen. Ein solches Gespräch soll 2015 mit ihrer Tante, Trumps Schwester Maryanne Barry, stattgefunden haben. Diese habe seinerzeit über die Präsidentschaftsbewerbung des Bruders gesagt: „Er ist ein Clown. Das wird nie passieren.“ Besonders verblüfft sei die Tante, eine pensionierte Bundesrichterin, über die Unterstützung der Evangelikalen gewesen: Er gehe doch nur in die Kirche, wenn dort Kameras aufgestellt seien. Ihr Bruder habe keinerlei Prinzipien, wird die Tante zitiert, womit die Autorin wieder auf die toxische Beziehung des Präsidenten zu seinem Vater zurückkommt.