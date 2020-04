Trumps „Mittel“ gegen Corona : Kein „Wunder“, sondern blanker Unsinn

In den Vereinigten Staaten haben binnen fünf Wochen 26 Millionen Menschen Arbeitslosenunterstützung beantragt. Tatsächlich dürfte die Zahl derer, die ihren Arbeitsplatz im Zuge der Coronakrise verloren haben, noch größer sein. Offiziell liegt die Arbeitslosigkeit jetzt bei mehr als zwanzig Prozent. Es ist eine Zahl, die einen erschauern lässt – genauso wie die Zahl der Toten: Rund 43.000 Infizierte sind bislang in Verbindung mit Covid-19 gestorben und damit so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Bezogen auf die Größe der Bevölkerung, ist das weniger als in Spanien, Italien und Frankreich. Doch die Prognosen über die zu erwartenden Todesfälle sind, siehe oben, furchterregend.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Krise – und damit der verhängten Stilllegungen – abzufedern und insbesondere die Lage für kleine und mittlere Unternehmen zu lindern, hat der Kongress jetzt ein weiteres Hilfspaket geschnürt. Insgesamt hat der Bund damit Hilfsprogramme in Höhe vorn mehr als 2,5 Billionen Dollar aufgelegt – ein unvorstellbare Summe.

Ein irrlichternder Präsident

Einzelstaaten und Kommunen versuchen alles, um die Überlastung der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen zu vermeiden, Testkapazitäten aufzubauen und dem medizinischen Personal angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Und doch setzt sich schon jetzt der Eindruck durch, dass die öffentliche Gesundheitsversorgung in den Vereinigten Staaten nicht nur ungenügend ist, jedenfalls in einer Großkrise, sondern auch eines Landes, das sich noch bis vor kurzem als Weltführungsmacht verstanden hat, unwürdig.

Überdies hat es einen Präsidenten, der, um es zurückhaltend zu sagen, irrlichtert. Das jedoch tut er auf eine Weise, dass man vom Glauben abfallen könnte. Die jüngste Auslassungen Trumps wecken Zweifel an seinem Verstand: Offenbar hält er es nicht für ausgeschlossen, dass Corona-Patienten durch die Einnahme von Desinfektionsmitteln geheilt werden könnten. Was Leute einnehmen, um sich das Leben zu nehmen, soll andere vor dem Tod bewahren. Ein Wunder! Oder blanker Unsinn. Ärzte warnen schon alarmiert davor, den Überlegungen Trumps, der sich selbst für genial hält und mit dieser Selbsteinschätzung meint, angeben zu können, einen Praxistest folgen zu lassen.

Mit seinen Äußerungen und Darbietungen in dieser Krise zeigt der Präsident, immerhin von 63 Millionen Amerikanern gewählt, einmal mehr, was von ihm zu halten ist. Kluges, stetes und verantwortungsbewusstes Führen durch eine schwere Zeit ist nicht von ihm zu erwarten. Eher sind es Aufregung, Vorwürfe, Selbstgerechtigkeit. Und was für Amerika gilt, gilt auch für die Welt: Als Führungsmacht fallen die Vereinigten Staaten aus; ja, Führung wird auch nicht mehr erwartet oder nachgefragt. Die weltpolitischen Folgen kann man sich leicht ausmalen.

Sollte Donald Trump eine zweite Amtszeit erringen und erst im Januar 2025 das Weiße Haus verlassen, dürfte von dem, was „American exceptionalism“ genannt wird, nicht mehr viel übrig sein. Da kann das amerikanische Militär noch so technologisch fortgeschritten sein. Das ist eine Aussicht, die einen trübsinnig machen könnte – gäbe es da nicht auch andere Kräfte im Land.