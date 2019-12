Amerikanische Grenze zu Mexiko : Wie texanische Grundbesitzer den Mauerbau verzögern

Es war eines der zentralen Wahlversprechen Donald Trumps im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016: eine Mauer an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Doch etwas mehr als drei Jahre nach der Wahl stockt der Bau der Grenzbefestigung weitgehend. Neben immer wieder aufflammenden Streitigkeiten wegen der Finanzierung hakt die Umsetzung des präsidialen Prestigeprojekts insbesondere an mangelndem Baugrund.

Wie die „New York Times“ am Donnerstag berichtet, befinde sich vor allem in Texas ein beträchtlicher Teil des Baulands derzeit noch im Besitz von Unternehmen und privaten Eigentümern. Zwar stehe der Verlauf der Mauer noch nicht endgültig fest, doch von den rund 260 Kilometern, auf denen in Texas Teile der Mauer errichtet werden sollen, liegen etwa 231 Kilometer auf privatem Grund. Wie die Zeitung berichtet, konnte die Trump-Administration seit 2017 lediglich etwas weniger als fünf Kilometer erwerben. Insgesamt seien bisher umgerechnet etwa 150 Kilometer der Mauer gebaut worden, wobei sich das Bauland auf beinahe allen diesen Abschnitten bereits in staatlichem Besitz befand.

Um den Bau der Grenzanlage zu beschleunigen, habe Präsident Trump bei Sitzungen vorgeschlagen, „das Land zu nehmen“, berichtet die Zeitung. Rechtlich ist die Regierung hierzu befugt. Landbesitzer können in einem solchen Fall entweder freiwillig ihren Grund gegen eine Entschädigung an die Regierung abtreten oder vor Gericht für eine höhere Entschädigungssumme streiten. Die Bauarbeiten können jedoch bereits vor einer vollständigen Erstattung der Grundbesitzer beginnen.

Schon 2006 beschloss die amerikanische Regierung unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush, die Grenze zu Mexiko stärker zu befestigen. Damals seien 300 Landbesitzer verklagt worden, 46 der Fälle seien bis heute nicht abgeschlossen. Der New York Times zufolge habe die Trump-Administration an dieses Vorgehen angeknüpft und weitere 48 Klagen eingereicht.

Im September hatte das amerikanische Verteidigungsministerium 3,6 Milliarden Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro) für den Mauerbau freigegeben. Zuvor hatte das Oberste Gericht im Juli die Entscheidung eines Bundesrichters aufgehoben, der die Nutzung von Mitteln des Pentagons zur Finanzierung des Mauerbaus untersagt hatte.

Der Bau der Mauer ist politisch äußerst umstritten. Im Februar rief Trump den Notstand aus, nachdem der Kongress ihm die nötigen Mittel verwehrt hatte. Dies erlaubte Trump die Finanzmittel aus anderen, bereits bewilligten Etatposten zu beschaffen. Der amerikanische Präsident argumentiert, der Bau einer solchen Grenzbefestigung sei notwendig, um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu bekämpfen. Wie die New York Times berichtet, sei die Zahl der Verhaftungen an der Mauer aufgrund der Ausrufung des Notstandes und weiterer restriktiver Maßnahmen zwischen Mai und November um 70 Prozent gesunken.