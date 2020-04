Corona-Berater des Präsidenten : Fauci bekommt Personenschutz

Aktualisiert am

Anthony Fauci ist für viele Amerikaner das Gesicht der Corona-Krisenbewältigung. Einigen Rechten ist er verdächtig. Sie sehen in ihm einen Vertreter des „tiefen Staats“, der Donald Trump schaden wolle – und sie bedrohen ihn.

Anthony Fauci, der Leiter des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und einer der wichtigsten Berater des amerikanischen Präsidenten in der Corona-Krise, bekommt einen eigenen Personenschutz. Wie die „Washington Post“ am Donnerstag berichtete, ist der Schritt notwendig, weil Fauci in den vergangenen Tagen eine erhöhte Anzahl von Drohungen erhalten habe. Das genaue Ausmaß sei jedoch unbekannt.

Fauci ist für viele Amerikaner das Gesicht der Reaktion auf die Pandemie. Oft begleitet er Donald Trump zu dessen täglichen Pressekonferenzen und erläutert, wie die Regierung die Lage einschätzt. Trumps Ankündigung, die Vorsichtsmaßnahmen der Kontaktbeschränkung bis zum 30. April zu verlängern, wird von vielen Beobachtern Faucis Wirken zugeschrieben. Trump hatte noch vor anderthalb Wochen gesagt, er würde sich freuen, zu Ostern „rappelvolle Kirchen“ zu sehen.

Gerade dieses Wirken bringt dem Epidemiologen, der seit 1984 amerikanische Präsidenten berät, aber auch Kritik ein. Rechte Verschwörungstheoretiker sehen in Fauci einen Vertreter des „tiefen Staats“, der versuche, Donald Trumps Chancen auf eine Wiederwahl bei der Präsidentenwahl im November zu untergraben. Dabei stützen sie sich einerseits auf eine Szene aus einer Pressekonferenz. Trump hatte das amerikanische Außenministerium als „Deep State Department“ bezeichnet. Fauci senkte in diesem Moment den Kopf und fasste sich an die Stirn. Seinen Kritikern ist das Beleg genug, dass er versuche, Trump zu schaden.

Außerdem wurde kürzlich eine E-Mail von Fauci aus dem Jahr 2013 bekannt, in der er die frühere Außenministerin Hillary Clinton für ihr Durchhaltevermögen und ihr Können vor dem Bengasi-Untersuchungsausschuss des amerikanischen Kongresses lobt. Auf der ultrakonservativen Internetseite „American Thinker“ wurde er daraufhin als „Hillary-Clinton-liebender Strohmann des tiefen Staats“ bezeichnet.

Fauci hat bislang keine direkte Kritik an Trump geäußert, aber des Öfteren Behauptungen des Präsidenten richtig gestellt. So gab er die Zeitspanne, die noch verstreicht, bis ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung steht, mit ein bis anderthalb Jahren an. Trump hatte kurz vorher verkündet, das sei nur eine Frage von wenigen Monaten.

Negative Artikel über Fauci erreichen in rechten Netzwerke große Verbreitung. Wie die „New York Times“ berichtet, sei das Twitter-Schlagwort „#FauciFraud“ von mehr als siebzig Konten bei dem Kurznachrichtendienst verbreitet worden. Einige dieser Nutzer seien mehr als einhundert Mal am Tag aktiv gewesen.

Bedrängt von Anhängern

Während Fauci bei einigen Trump-Anhängern also in keinem guten Ansehen steht, habe der Präsident aber Respekt vor seinem Berater, berichten amerikanische Medien. Auf die Frage, ob Fauci Personenschutz benötige, sagte Trump am Mittwoch, das sei nicht notwendig, „alle lieben ihn.“

Gesundheitsminister Alex Azar ist laut „Washington Post“ jedoch anderer Meinung. In den vergangenen Tagen habe er sich an das Justizministerium gewandt, mit der Bitte, Personenschützer für Fauci abzustellen. Nach Informationen der Zeitung habe das Ministerium dem Ansinnen stattgegeben. Azar habe damit auf die zunehmenden negativen Berichte über Fauci und Drohungen gegen ihn reagiert, heißt es weiter.

Als Nebeneffekt sei Fauci nun auch geschützt vor unerwünschten Avancen durch Anhänger. So sei der Wissenschaftler in den vergangenen Tagen immer wieder von Menschen bedrängt worden, die ein Autogramm von ihm haben wollten.