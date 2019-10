Trump gegen Demokraten : Die erste Schlacht

Eigentlich glaubte Donald Trump, nach Tagen in der Defensive endlich wieder auf Angriff schalten zu können. Kurz vor einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten am Mittwoch hatten ihn Mitarbeiter im Weißen Haus auf eine Eilmeldung aufmerksam gemacht, die das Zeug haben könne, die Ukraine-Affäre zu drehen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Beim Empfang Sauli Niinistös im Oval Office war Trump noch aggressiv aufgetreten wie in den Tagen zuvor. Nun wirkte der Präsident etwas entspannter. Er wollte den Moment auskosten und den Zeitpunkt hinauszögern, an dem er seinen Trumpf ziehen würde. Trump wartete auf eine entsprechende Frage. Sie würde gestellt werden. Da war er ganz sicher.

Und so vergingen die Minuten im East Room des Weißen Haus, bis ein Reporter fragte, was er denn dazu sage, dass Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, über die Beschwerde des Whistleblowers wegen seines Anrufs beim ukrainischen Präsidenten informiert gewesen sei, bevor dieser sie förmlich eingereicht hatte. Er liebe diese Frage, erwiderte Trump mit einem Grinsen. Er hielt den Zettel mit der Meldung nun in die Luft. Dann ging er in die Offensive: Es sei alles ein großer Schwindel; ein Skandal, dass Schiff davon gewusst habe, holte er aus.

Trump ist kein stiller Genießer

Schließlich schlug er zu: „Ich gehe noch einen Schritt weiter: Ich glaube, er hat wahrscheinlich geholfen, sie zu verfassen.“ Trump ist kein stiller Genießer. Den Moment des Triumphes, den er nun gekommen sah, schmückte er noch aus: Er habe gerade erst davon erfahren. Auf dem Weg zur Pressekonferenz habe man ihm die Meldung gereicht, woraufhin er sich zu „Mike“ – Vizepräsident Pence – gewandt und gesagt habe: „Wow, da ist was. Das ist eine große Sache.“ Alles ein Schwindel. Die Russland-Affäre sei ein Schwindel gewesen. Und die Ukraine-Affäre auch.

Doch der Triumph währte nicht lange. Ein zweiter Reporter stellte eine einfache und kurze Frage zu dem Telefonat mit Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli: Was genau er von diesem gewollt habe, als er den Namen Joe Bidens, des früheren Vizepräsidenten und heutigen Bewerbers um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, erwähnte? Trump mag kurze Fragen nicht. Sie bieten wenig Zeit, sich gedanklich etwas zur Erwiderung zurechtzulegen. Und sie verlangen nach klaren Antworten. Der Präsident wich aus. Der Reporter hakte nach. Trump: „Schauen Sie, Biden und sein Sohn sind eiskalte Betrüger.“ Noch einmal setzt der Reporter an: Was er genau von Selenskyj gewollt habe, als der Name Biden fiel?

Das war der Moment, in dem Trump die Nerven verlor: Er möge jetzt aufhören. Er möge jetzt dem Gast aus Finnland eine Frage stellen. Der Reporter setzte nach. Trump: „Haben Sie mich gehört? Fragen Sie ihn“, insistierte er und verwies auf Niinistö. Er habe ihm jetzt ausführlich geantwortet. Seien sie nicht unverschämt, herrschte er ihn an. Er habe alles gesagt. „Alles ein großer Betrug. Und wissen Sie, wer daran beteiligt ist: Leute wie Sie, die es hier im Land gibt.“ Korrupt seien die Medien noch dazu.

Souveränität von kurzer Dauer

Gerade hatte Trump sich ein wenig freigekämpft, da stand er schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Die aufgesetzte Souveränität war dahin. Wieder schlug er wie wild um sich – wie in den Tagen zuvor. Zuletzt hatte er auf Twitter geschrieben: „Mit jedem Tag, den ich mehr erfahre, komme ich zu dem Schluss, dass das, was gerade passiert, kein Amtsenthebungsverfahren ist, sondern ein PUTSCH.“ Davor hatte er schon die Warnung von Unterstützern verbreitet, im Falle eines Impeachment drohe ein Bürgerkrieg.

Offenbar war Trump sein ausweichender Auftritt später selbst unangenehm. Am nächsten Tag jedenfalls traf er im Weißen Haus wieder auf Journalisten und wurde umso expliziter: Wenn er Selenskyj wäre, würde er Ermittlungen gegen Biden aufnehmen, sagte er. Dann setzte er noch eins drauf: China, wo Bidens Sohn Hunter auch Geld verdient habe, sollte ebenfalls ermitteln.