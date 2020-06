Trumps Abzugspläne : Pfälzischer Abschied von Amerika?

Er könne den amerikanischen Präsidenten ja verstehen. „Trump hat in der Sache Recht“, sagt ausgerechnet Bernd Alsfasser. Er ist Mitglied der Freien Wähler, trägt dunkle Sonnenbrille, kurzärmeliges weißes Hemd, braune Hose. „District Mayor“, steht auf der Rückseite seiner Visitenkarte. Vorne drauf steht: Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder. In dem kleinen Örtchen tief in der rheinland-pfälzischen Provinz leben etwa 4000 Einheimische neben mehr als 7000 Amerikanern, darunter Soldaten und Angehörige sowie zivile Mitarbeiter. Das Sperrgebiet befindet sich über der Stadt auf dem Hügel, der hier „the rock“ genannt wird. Ein riesiges Areal, größer als die Stadt selbst, mit Wohnblocks, einem Schwimmbad, Einkaufszentren, einem Fitnessstudio, Kirchen, einem Golfplatz und vielem mehr. „Alles haben die da“, sagt Alsfasser. Nur für wie lange noch, das weiß hier keiner so genau.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Kürzlich wurde bekannt, dass der amerikanische Präsident mehr als ein Viertel der in Deutschland stationierten Soldaten abziehen will. Am Montag bestätigte Donald Trump die Pläne. Geplant ist der Abzug von 9500 der rund 34.600 stationierten Soldaten. Zudem eine Deckelung der maximal aktiven Soldaten im Land um die Hälfte auf 25.000 – was Rotationen erschweren wird. Trump sagte bei einer Veranstaltung im Weißen Haus zur Begründung, Deutschland weigere sich, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. „Deutschland ist seit Jahren säumig und schuldet der Nato Milliarden Dollar, und das müssen sie bezahlen“, sagte Trump. „Bis sie zahlen, ziehen wir unsere Soldaten ab, einen Teil unserer Soldaten.“

Amerika hat außer in Japan nirgendwo mehr Soldaten stationiert als in der Bundesrepublik. Die Reduzierung wäre ein gravierender Einschnitt und gleicht, auch in der Art ihres Bekanntwerdens, einem Affront. Die Bundesregierung wurde offenbar erst spät offiziell informiert. Unklar ist zudem, wo die Soldaten abgezogen werden. Insbesondere in Rheinland-Pfalz verursachen die Pläne nun große Sorgen. In dem strukturschwachen Land sind mehr als die Hälfte aller amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert – derzeit etwa 18.500 Soldatinnen und Soldaten. Weiterhin leben hier 12.000 amerikanische Zivilbeschäftigte sowie ungefähr 25.000 amerikanische Familienangehörige.

„Sie geben große Mengen Geld in Deutschland aus“

Zu Zeiten des Kalten Krieges waren die Zahlen weit höher. 170 Standorte hatten die Amerikaner insgesamt in dem Bundesland, das deswegen „Flugzeugträger des Westens“ genannt wurde. Viele der Standorte sind aufgegeben worden, aber viele sind immer noch da und prägen die Region. Insbesondere im Kreis Kaiserslautern, wo insgesamt mehr als 51.000 amerikanische Soldaten, Angehörige und Zivilbeschäftigte leben. Ein Rückzug hätte hier erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Trump selbst verwies am Montag darauf. „Das sind gut bezahlte Soldaten. Sie leben in Deutschland. Sie geben große Mengen Geld in Deutschland aus“, sagte er. Überall um die Militärbasen herum sei die wirtschaftliche Lage sehr gut.