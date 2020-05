Trump über Coronavirus : „Der schlimmste Angriff, den wir jemals hatten“

Die Coronavirus-Krise ist nach Ansicht von Amerikas Präsident Donald Trump schlimmer als die Terroranschläge vom 11. September 2001 und der japanische Angriff auf den amerikanischen Stützpunkt Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg. „Das ist wirklich der schlimmste Angriff, den wir jemals hatten“, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus über das Coronavirus. „Das ist schlimmer als Pearl Harbor. Das ist schlimmer als das World Trade Center“.

Bei den Anschlägen vom 11. September waren etwa 3000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen im New Yorker World Trade Center. Beim japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941, der zum Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg führte, wurden etwa 2400 Menschen getötet. An den Folgen von Covid-19 sind in den Vereinigten Staaten bereits mehr als 71.000 Menschen gestorben.

„Wir haben keine Gewissheit“

Das Coronavirus hätte die Vereinigten Staaten nie treffen dürfen, sagte Trump am Mittwoch und machte abermals China für die weltweite Pandemie verantwortlich: Das Virus hätte in China „gestoppt“ werden können, dies sei aber nicht geschehen.

Zuvor hatte Amerikas Außenminister Mike Pompeo eingeräumt, dass die Frage des Ursprungs der Corona-Pandemie nicht geklärt ist. Mit Blick auf den Vorwurf, das Virus stamme aus einem Forschungslabor in der chinesischen Stadt Wuhan, sagte Pompeo am Mittwoch in Washington: „Wir haben keine Gewissheit, ob es in dem Labor oder anderswo begann.“ Gleichzeitig gebe es „signifikante“ Belege dafür, dass jenes Labor der Ausgangsort für die Pandemie sei. Beide Aussagen seien zutreffend, es gebe hier keinerlei Widerspruch, versicherte er mit Blick auf unterschiedliche Angaben aus der amerikanischen Regierung zu dieser Frage. „Wir versuchen alle, die richtigen Antworten zu finden“, betonte er. Und an verschiedenen Stellen gebe es eben verschiedene Grade von Gewissheit in dieser Hinsicht. Das sei vollkommen angemessen, sagte Pompeo und warf Journalisten vor, sie wollten hier einen Widerspruch zwischen verschiedenen Regierungsstellen konstruieren.

Trump äußerte sich am Mittwoch auch zu der Frage, warum er am Dienstag zunächst eine Auflösung der Coronavirus-Taskforce angekündigt hatte, diese Ankündigung aber später wieder zurückzog. „Ich hatte keine Ahnung, wie beliebt die Taskforce ist“, sagte der Präsident im Weißen Haus. Das sei ihm erst bewusst geworden, nachdem er deren Aus verkündet hatte.

Mehr zum Thema 1/

Vizepräsident Mike Pence hatte am Dienstag erklärt, das für das Corona-Krisenmanagement zuständige Gremium solle Ende Mai oder Anfang Juni aufgelöst werden. Trump bestätigte dies, bevor er am Mittwoch eine Kehrtwende vollzog.

Die Ankündigung zur Auflösung der Taskforce hatte für Erstaunen gesorgt. Nicht nur sind die Vereinigten Staaten mit mehr als 1,2 Millionen bestätigten Infektionen und mehr als 71.000 Toten das am härtesten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Experten haben auch vor einem neuen Anstieg der Infektionen gewarnt, sollten die Corona-Beschränkungen zu rasch gelockert werden.