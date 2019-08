Trump zu Besuch an Anschlagsorten : „Er ist hier nicht willkommen“

Vier Tage nach der Schusswaffenattacke in Dayton ist der amerikanische Präsident Donald Trump in der Stadt im Bundesstaat Ohio mit Protesten empfangen worden. Sie forderten schärfere Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren. Trump will sich nach eigenen Angaben aber nur für strengere Überprüfungen von Waffenkäufern einsetzen. Rassismus-Vorwürfe wies er abermals zurück. Später wollte er nach El Paso weiterreisen, wo ein 21 Jahre alter Mann 22 Menschen erschossen hatte.

Der amerikanische Präsident und seine Frau Melania besuchten in Dayton, wo ein Schütze in der Nacht zum Sonntag neun Menschen getötet hatte, das Miami Valley Hospital, in dem einige der Verletzten der Schusswaffenattacke behandelt werden. Trump habe im Gespräch mit Überlebenden gesagt, dass Gott auf sie „aufgepasst“ habe, erklärte seine Sprecherin Stephanie Grisham.

In der Nähe der Klinik gingen hunderte Demonstranten gegen Trumps Besuch auf die Straße. Sie hatten unter anderem einen riesigen Ballon dabei, der Trump als grimmiges Baby zeigt. Ein solcher Ballon wurde schon bei zahlreichen Kundgebungen gegen Trump auf der ganzen Welt gezeigt. Auf Plakaten forderten die Demonstranten den Präsidenten auf, sich der Waffenlobby NRA entgegenzustellen und den Verkauf von Sturmgewehren zu verbieten.

Die Bürgermeisterin von Dayton, Nan Whaley, forderte Trump auf, sich rasch für eine Verschärfung des Waffenrechts einzusetzen. Zu oft gingen Politiker in Washington einfach wieder zum Alltag über. „Sie warten einfach ab, sie warten so lange, bis die Menschen vergessen, dass hier in Dayton neun Menschen gestorben sind wegen einer Waffe, die erst gar nicht legal sein sollte“ sagte Whaley. Der Schütze hatte ein Sturmgewehr benutzt – diese sind in vielen amerikanischen Staaten leicht zu erwerben, anderswo aber fast nur vom Militär genutzt. Wenn nichts passiere, könne es schon sehr bald den nächsten Amoklauf geben, warnte Whaley. „Wahrscheinlich, weil sich in Washington nichts tut.“

Viele Politiker in Dayton und El Paso – darunter Republikaner und Demokraten – hätten lieber auf den Besuch des Präsidenten verzichtet. Vor allem in El Paso, wo ein rassistisch motivierter Täter 22 Menschen getötet hat, sehen viele die Rhetorik Trumps gegen Migranten als Teil des Problems, nicht als Teil der Lösung. Trump wies dies abermals zurück: Er glaube nicht, dass seine Worte dies täten, sagte Trump auf Fragen von Journalisten. „Ich denke, meine Rhetorik bringt Menschen zusammen“, sagte Trump. Amerika gehe es unglaublich gut. Seine Kritikern unterstellte er politisches Kalkül. „Meine Kritiker sind politisch denkende Menschen, sie versuchen, daraus Profit zu schlagen“, sagte Trump in Washington. In vielen Fällen handele es sich um potentielle Konkurrenten bei der Präsidentschaftswahl 2020.

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden sagte dagegen, Trump habe mit ein- und zweideutigen Äußerungen „die Flammen der weißen Vorherrschaft angefacht“. Trump könne keine „moralische“ Führungsrolle übernehmen und er habe auch gar kein Interesse daran, das Land zu einen, sagte Biden, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewirbt, bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Iowa. Stattdessen verfolge er ganz offen eine „politische Strategie von Hass, Rassismus und Spaltung“.