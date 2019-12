Innenpolitische Kehrtwende : Trumps Todeskandidat

Vor vielen Jahren wurde die Tochter von Earlene Peterson ermordet. Jetzt soll der Täter hingerichtet werden. Aber Earlene Peterson will das nicht. In einer Videobotschaft hat die Mutter der Ermordeten ihre Bedenken dargelegt: „Ich kann nicht erkennen, dass die Hinrichtung von Daniel Lee meine Tochter in irgendeiner Weise ehren würde“, sagt sie. „Vielmehr würde es ihren Namen beschmutzen.“ Ihre Tochter Nancy hätte das nicht gewollt, und sie selbst wolle das auch nicht.

Dass der Fall in den Vereinigten Staaten für viel Aufmerksamkeit sorgt, hat mit Donald Trump zu tun. Denn der will, dass die Bundesregierung in Washington wieder Todesurteile vollstreckt. Sechzehn Jahre lang war das nicht mehr so, die letzte Hinrichtung fand 2003 statt. Wenn in Amerika jemand exekutiert wurde, dann fand das nach dem Recht des jeweiligen Bundesstaates statt.