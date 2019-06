Republikaner : Trump will Mitte Juni offiziell Wahlkampf für 2020 starten

Präsident Trump will bis 2024 im Amt bleiben, die Kampagne zur Wiederwahl soll Mitte Juni in Florida starten. Seinen Vizepräsidenten Pence will Trump offenbar behalten.

Amerikas Präsident Donald Trump will am 18. Juni bei einem Auftritt mit Vizepräsident Mike Pence offiziell den Wahlkampf für seine Wiederwahl 2020 starten. Trump teilte am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit, an der „historischen“ Veranstaltung in Orlando im Bundesstaat Florida würden auch First Lady Melania Trump und Pences Ehefrau Karen Pence teilnehmen. Trump will im Amway Center auftreten, das Platz für 20.000 Besucher bietet.

Dass der 72-jährige Republikaner bei der Präsidentenwahl im November 2020 seine Wiederwahl anstrebt, ist seit langem bekannt. Trump tritt regelmäßig vor Tausenden Anhängern auf Wahlkampfveranstaltungen auf, die unter dem Motto „Make America Great Again“ stehen.

Mehr als 20 Demokraten bewerben sich um die Kandidatur ihrer Partei, um Trump herauszufordern. Bei den Republikanern gibt es außer Trump bislang nur einen weiteren Kandidaten, der für die Partei in die Wahl ziehen will. Dabei handelt es sich um den früheren Gouverneur des Bundesstaats Massachusetts, Bill Weld.

Weld werden derzeit keine realistischen Chancen eingeräumt, Trump die Kandidatur der Republikaner streitig zu machen. Unter Anhängern der Republikaner genießt der umstrittene Präsident Zustimmungswerte von etwa 90 Prozent. In der Gesamtbevölkerung liegen Trumps Zustimmungswerte derzeit allerdings nur um die 41 Prozent – und damit niedriger als bei seinen fünf Vorgängern im Amt zu jener Zeit.

Bei den Demokraten werden dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden (76) in Umfragen die besten Chancen eingeräumt, als Kandidat der Partei gegen Trump anzutreten. Der Aussagewert solcher Befragungen deutlich vor dem Beginn der Vorwahlen Anfang Februar 2020 ist jedoch begrenzt. Biden hatte seine Kandidatur Ende April erklärt und dabei Trump scharf angegriffen. Die heutige Politik sei auf Spaltung ausgerichtet und Trump sei maßgeblicher Treiber dabei, sagte er.

Trump verspottet Biden regelmäßig als „Sleepy Joe Biden“ („Schläfriger Joe Biden“). Trump hatte in der vergangenen Woche bei einem Staatsbesuch in Japan auf Twitter geschrieben, er habe gelächelt, als der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un Biden als einen Menschen mit niedrigem Intelligenzquotient bezeichnet habe.

Dass Trump sich bei einem Auslandsbesuch in einer innenpolitischen Angelegenheit zustimmend zur Aussage eines Diktators äußerte, sorgte bei Kritikern des Präsidenten für Empörung.