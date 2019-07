Streit in Amerika : Tauziehen um die Volkszählung

Donald Trump will nicht aufgeben: bei der anstehenden Volkszählung sollen die Behörden die geschätzt rund 330 Millionen Einwohner auch nach ihrer Staatsangehörigkeit fragen. Dafür riskiert der Präsident einen Streit mit den obersten Richtern des Landes. Der Oberste Gerichtshof hatte dem Wunsch des Präsidenten in dieser Woche eine Absage erteilt und den Streit um die Volkszählung zurück an die Gerichte verwiesen. Die Begründung für die gewünschte Frage nach der Staatsangehörigkeit sei konstruiert, so die Richterinnen und Richter. Das Justizministerium hatte argumentiert, man könne durch die Frage leichter feststellen, ob jemand wahlberechtigt sei, und so auch das Wahlrecht von Minderheiten schützen. Die Richter gaben somit Trumps Kritikern Recht, die das für vorgeschoben hielten, weil es bereits Wahlregistrierungen und entsprechende Schätzungen gebe.

Trump könnte sich nun mit einem Dekret gegen das Urteil zur Wehr setzen. Er denke über einen solchen Schritt nach, sagte er am Freitag vor Reportern, als er in Richtung New Jersey aufbrach, zum Golf-Wochenende in Bedminster. Es gebe, so der Präsident, mehrere Optionen. Am Nachmittag verstrich eine Frist, innerhalb derer die Regierung mitteilen sollte, wie sie weiter verfahren will. Der Bundesrichter in einem von drei laufenden Gerichtsverfahren will nun zunächst prüfen, ob die Frage der Staatsangehörigkeit dazu gedacht ist, Einwanderer zu diskriminieren, die gültige Papiere haben, aber keine Amerikaner sind.

Die Frage nach der Staatsangehörigkeit war bei der letzten Volkszählung nicht gestellt worden. Den Zensus gibt es alle zehn Jahre. Gezählt werden Einwohner, nicht Staatsbürger. Laut Verfassung sollen alle Personen im Land gezählt werden, nach der Staatsangehörigkeit wurde seit 1950 nur noch in einer kleinen zusätzlichen Stichprobe gefragt. Auch Einwanderer, die zum Beispiel Asyl oder ein Visum haben, sowie Immigranten ohne Papiere sollen einen Fragebogen ausfüllen. Erhoben wird die Zahl der Mitglieder des Haushaltes, Alter, Geschlecht, „Rasse“ und weitere Details.

Auswirkungen auf Wahlen

Der Zensus hat weit reichende Konsequenzen. Die tatsächliche Zahl der Einwohner bestimmt unter anderem die Zahl der Sitze für das Abgeordnetenhaus und die Zahl der Wahlmänner, die den Präsidenten wählen. Dieses Verfahren wurde mehrfach vom Supreme Court bestätigt. Staaten, die eine größere Einwohnerzahl haben, haben demnach auch mehr Macht. Im Senat ist das nicht so, dort hat jeder Bundesstaat zwei Vertreter. Das verhindert, dass die Geschicke des Landes nur von den bevölkerungsstarken Staaten bestimmt werden.

Auch der Schlüssel zur Verteilung von Bundesmitteln richtet sich nach der tatsächlichen Bevölkerungszahl. Dabei geht es etwa um öffentliche Schulen, die Gesundheitsversorgung für Einkommensschwache, öffentliche Verkehrsmittel und die Armutsbekämpfung. Jährlich erhalten die Bundesstaaten laut der „New York Times“ etwa 900 Milliarden Dollar aus dem Bundeshaushalt. Eine Schätzung der Regierung geht davon aus, dass etwa 6,5 Millionen Menschen sich nicht zählen lassen würden, wenn nach der Staatsangehörigkeit gefragt würde. Dadurch würden nach Ansicht von Gerichten Arizona, Texas, Kalifornien, Florida, Illinois und New York Sitze im Abgeordnetenhaus verlieren.

Die Republikaner hätten die Frage nach der Staatsangehörigkeit gern im Zensus, da die großen Städte, die die meisten Einwanderer anziehen, oft die Demokraten wählen. Trumps Kritiker fürchten, dass die Republikaner mit der Frage ihre Macht ausbauen und die Geldmittel für öffentliche Schulen und Armutsbekämpfung reduzieren wollen. Für Wirbel sorgten kürzlich Dokumente des verstorbenen republikanischen Beraters Thomas B. Hofeller, in denen er unter anderem skizziert hatte, wie die Frage nach der Staatsangehörigkeit der Partei dazu dienen könnte, die Demokraten zu schwächen. Hofellers Tochter hatte die Gebrauchsanweisung für Gerrymandering auf einer Festplatte ihres verstorbenen Vaters entdeckt und öffentlich gemacht. Hofeller schrieb laut der „New York Times“ wiederum Teile des Papiers, mit dem das Justizministerium argumentierte, es gehe um die Bürgerrechte von Minderheiten.