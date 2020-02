Vor dem Freispruch : Trumps vorgezogene Siegesfeier

Aktualisiert am

Nach der Rede des Präsidenten zur Lage der Nation wurde Nancy Pelosi gefragt, warum sie am Schluss so demonstrativ Donald Trumps Manuskript zerrissen habe. Die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, Washingtons ranghöchste Demokratin, zeigte sich bei ihrer Antwort immer noch erregt: weil es sich um ein „Manifest der Unwahrheit“ gehandelt habe. Berücksichtige man die Alternativen, sei ihre Geste noch höflich gewesen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Eigentlich war es bisher immer andersherum gewesen: Pelosi hatte stets gewusst, welche Knöpfe sie zu drücken hatte, um Trump aus der Fassung zu bringen. Diesmal gelang es jedoch dem Präsidenten, die Demokratin in Rage zu versetzen. Kein Wunder: Anderthalb Stunden hatte sie im Plenum des Repräsentantenhauses hinter dem Mann zu sitzen gehabt, der fest damit rechnen konnte, schon an diesem Mittwochabend vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen zu werden. Nach mehr als vier Monaten der Ermittlungen und des Prozesses badete Trump geradezu in der Erwartung dieses Schlussstrichs. Er wusste die Republikaner hinter sich.