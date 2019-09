Verlierer der Woche : Schwarzer Dienstag

Wenn sie ehrlich sind, werden sie vermutlich nicht einmal selbst behaupten, die vergangene Woche war eine der vergnüglichsten in ihrem bisherigen politischen Leben. Donald Trump und Boris Johnson, den beiden Brüdern im Geiste, die sich als Helden des Volkes im Kampf gegen das sogenannte Establishment gerieren, bläst eine steife Brise ins Gesicht. Es ist ein Gegenwind, der, so ist es nun mal gewollt, in den Verästelungen des gewaltenteiligen politischen Systems ihrer Länder entstanden ist.

Seit Dienstag ist es nun klar: Die Demokraten in Washington bereiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vor, dem sie Amtsmissbrauch vorwerfen. Mehrere Ausschüsse des von ihnen kontrollierten Repräsentantenhauses haben Ermittlungen aufgenommen. In der Sache, welche zum Einsatz der ultimativsten Waffe in der Dauerfehde zwischen Präsident und Kongress führen kann, geht es darum, dass Trump laut einem Telefonprotokoll den neuen ukrainischen Präsidenten dazu gedrängt hat, gegen den früheren demokratischen Vizepräsidenten Biden, einen möglichen Gegenkandidaten bei der kommenden Präsidentenwahl, und gegen dessen Sohn Hunter Ermittlungen aufzunehmen. Ihnen wiederum wirft Trump Korruption und (versuchte) Einflussnahme vor, um die ukrainische Staatsanwaltschaft seinerzeit von Untersuchungen abzuhalten. Aus politischem Kampf droht die Schlacht um das Ganze zu werden.

Johnson und Trump könnten am Ende gewinnen

Seit vergangenen Dienstag ist auch klar, dass die fünfwöchige Zwangsbeurlaubung des britischen Unterhauses rechtswidrig war. So hat das Oberste Gericht in London entschieden. Johnsons „Rat“ an die Königin – genaugenommen handelt es sich eher um eine Anweisung –, die Suspendierung des Parlaments zu verfügen, war rechtswidrig, wie die elf Richter einstimmig urteilten. Das ist eine schallende Ohrfeige für Johnson und fügt den vielen Niederlagen, die er bisher in seiner kurzen Amtszeit erlitten hat, eine weitere zu. Es ist die bitterste, weil der Premierminister jetzt im unrühmlichen Ruf steht, die Königin hinter das Licht geführt zu haben.

Damoklesschwert über dem Weißen Haus in Washington, höchstrichterliche Zurechtweisung in London – nichts, wie gesagt, worüber Präsident und Premierminister in Verzückung geraten sollten. Wobei es nicht gesagt ist, wer am Ende die Nase vorn und oben behält. Boris Johnson hält stur an seinem Ziel fest, das Vereinigte Königreich bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, ohne Wenn und Aber. Wie er, von britischer Warte aus, einen No-Deal-Brexit verhindern will, sollte es zu keiner Einigung mit der EU kommen, ist schleierhaft. Das Parlament hat dagegen per Gesetz einen Riegel vorgeschoben. Johnson will Neuwahlen, in der Hoffnung, wenn nicht in der Erwartung, an der Wahlurne über seine Widersacher, die Remainers und diejenigen, die möglichst eng mit der EU verbunden bleiben wollen, zu triumphieren, um dann Schluss zu machen mit der Mitgliedschaft des Königreichs in „Europa“.

Trump wiederum kann einem Amtsenthebungsverfahren vergleichsweise unaufgeregt entgegensehen. Die Demokraten verfügen über die Mehrheit im Repräsentantenhaus, nicht aber im Senat. Dort haben die Republikaner die Kontrolle; und diese Republikaner sind mittlerweile derart handzahm, opportunistisch und folgsam bis zur Selbstverleugnung, dass es in höchstem Maße unwahrscheinlich wäre, wenn eine große Zahl von ihnen sich gegen den Präsidenten stellen würde.

Im Senat würde das „Urteil“ in einem Amtsenthebungsverfahren gesprochen – würde es auf schuldig im Sinne der Anklage lauten? Wahrscheinlich nicht. Und mit einem Freispruch ausgestattet, könnte Trump dann zu einer zweiten Amtszeit segeln. Denn seine Anhänger sind davon überzeugt, dass gegen ihren Mann eine Hexenjagd betrieben werde; man kann sich die Mobilisierung vorstellen. Und viele Wähler sind auch nicht begeistert, dass der Russland-Affäre nun eine Ukraine-Affäre folgen soll. Sie haben die Nase voll, so wie viele Wähler im Königreich die Nase voll haben von dem ganzen Brexit-Zirkus. Eher droht den Demokraten ein Fiasko als Trump der Rauswurf aus dem Weißen Haus. So stellt sich die Lage jedenfalls heute dar.

Es ist interessant, wie Donald Trump und Boris Johnson auf die Ereignisse in dieser Woche reagiert haben; auch deshalb, weil die Reaktionen große Ähnlichkeiten aufweisen. Sie zeugen nicht von Würde, präsidentiellem Anstand oder Demut. Sie sind aggressiv bis zur Niedertracht. Im Unterhaus, das ja wieder zusammenkam, beschimpfte Johnson seine Gegner als Kollaborateure, hielt ihnen Verrat und Kapitulation vor. Wenn ihm Kritiker deshalb vorhalten, derlei Wortwahl schaffe ein Klima des Hasses, in dem auch Gewalt möglich, vielleicht sogar geboten erscheine, so ist das nicht so weit hergeholt.

Und was macht man mit Verrätern? Darauf wusste Trump wiederum in Washington eine historische Antwort zu geben: Mit Spionen und Verrat sind „wir“ früher etwas anders umgegangen. Spione wurden früher zu lebenslanger Haft verurteilt oder hingerichtet. Trump spielte auf den Informanten der amerikanischen Geheimdienste an, der die Ukraine-Affäre ins Rollen gebracht hatte, und auf Mitarbeiter des Weißen Hauses, welche diesem Mann Informationen über das inkriminierende Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hatten zukommen lassen. Der Informant und diese Mitarbeiter seien „fast Spione“, sagte Trump.

Verräter, Spione, Kapitulation, Kollaborateure – das ist nicht die Sprache des demokratischen Gemeinwesens und einer „normalen“ politischen Auseinandersetzung. Das ist die Sprache des autoritären Herrschers, dem mehr als nur der Gaul durchgeht, wenn er in die Schranken gewiesen wird.