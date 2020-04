Sündenbock WHO : Abrissbirne aus Trumps Glashaus

Die Corona-Pandemie ist die Geschichte eines globalen Versagens. Sie begann mit den Vertuschungen und Halbwahrheiten der Volksrepublik China. Sie wurde durch die Weltgesundheitsorganisation WHO beschleunigt, die sich noch den ganzen Februar über als eine Art internationaler Propagandaarm der kommunistischen Führung in Peking zu gefallen schien. Sie hätte aber schnell an Fahrt verloren, wenn nicht Regierungen auf der ganzen Welt in einfältiger Sorglosigkeit das Geschehen abgetan hätten: noch eine Krise in einem fernen Land.

Gerade die Vereinigten Staaten und die europäischen Regierungen begutachteten die Corona-Epidemie lange durch ihre wirtschaftspolitischen Brillen. Für die Deutschen und viele andere Europäer waren die globalen Lieferketten der Industrie und der chinesische Absatzmarkt, vielleicht auch der Wunsch nach einem demonstrativen Festhalten an einer möglichst barrierefreien Weltwirtschaft maßgebliche Gründe, um beispielsweise Flug- oder Einreiseverbote kaum ernsthaft zu erwägen.

Der amerikanische Präsident Donald Trump wiederum wird zwar nicht müde, seine früh verhängten Einreiseverbote für China-Reisende als heldenhaften, wenn nicht seherischen Akt anzupreisen. Doch war dieser Schritt, wie aus Trumps albernen Äußerungen zum Thema bis in den März hinein unschwer zu erkennen ist, nicht Teil einer umsichtigen Strategie zur Pandemie-Vorbeugung. Vielmehr war es ein Nadelstich in seiner Dauerauseinandersetzung mit Peking – ein Virus als Vorwand, dem Rivalen die Daumenschrauben noch etwas fester anzuziehen.

Die WHO kann es niemandem Recht machen

Dass sich Trump auf der Suche nach Sündenböcken für das Gesundheitsdrama in seinem Land nun in die WHO verbissen hat, ist genauso naheliegend. Für die Vereinten Nationen hatte er immer nur Verachtung übrig. Gerade deshalb laufen seine Vorwürfe an die WHO ins Leere: Als Wortführer derjenigen Politiker, die multilaterale Organisationen immer nur schwächen wollen, kann Trump der WHO nicht glaubwürdig mangelndes Durchgreifen vorwerfen. Die Befugnisse (und Ressourcen) der Organisation sind begrenzt. Und mit ihren Warnungen kann sie es niemandem recht machen, wie der Fall der 2009 in Mexiko ausgebrochenen „Schweinegrippe“ verdeutlicht.

Damals schlug die WHO Pandemie-Alarm; tatsächlich sollte das H1N1-Virus fast alle Länder der Erde erreichen. Doch am Ende verzeichneten die Statistiken keine zwanzigtausend bestätigten H1N1-Toten. Für die WHO war das ein großer Erfolg. Für die meisten Länder, die auf ihren Rat hin umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen hatten, war es im Rückblick dagegen falscher Alarm, ja Panikmache gewesen. Umso zurückhaltender reagierte die WHO 2014 auf den Ebola-Ausbruch in Westafrika. Die Rettung kam damals aus einer anderen Richtung: Die Vereinigten Staaten dämmten die Seuche in einem nahezu selbstlosen Militäreinsatz ein.

Das Gegenteil dieser von Barack Obama verfolgten Politik heißt: Amerika zuerst. Über Trumps Motive, jetzt der WHO die Mittel einzufrieren und die Leviten zu lesen, muss man nicht lange grübeln. Im Wahljahr steht Amerika vor einer tiefen Rezession, und die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Amerikaner nähert sich der Marke von 25.000. Tatsächlich bietet die Corona-Epidemie viel Anlass, um die Arbeit der WHO zu überprüfen. Wie bei jeder UN-Organisation bedeutet das für die Mitgliedstaaten allerdings auch, das eigene Verhalten zu bedenken. Denn wer eine starke Koordinierungsinstanz will, der muss sich auch koordinieren lassen. Die Debatte ist überfällig, aber der sinnvolle Zeitpunkt dafür ist gewiss nicht der (erste) Höhepunkt der Pandemie.

Trumps PR-Manöver verschärft das Problem

Wenn sich Amerika aber jetzt aus PR-Gründen aus der WHO zurückzieht, dann verschärft Trump damit in erster Linie eines der Probleme, mit denen er die Mittelkürzungen begründet: Er gibt China noch mehr Raum. Niemand hat begieriger als Peking die Lücken gefüllt, die Trumps nationalistische Politik in den Vereinten Nationen gerissen hat. Staatschef Xi Jinping nutzt jede Gelegenheit, das „chinesische Modell“ als überlegen dazustellen. Die Abbrucharbeiten am westlichen Wertesystem, die seinem Aufbauwerk vorangehen müssen, erledigen Trump und dessen Gesinnungsgenossen für Peking.

Mehr zum Thema 1/

Während Trump die Abrissbirne Richtung Genf lenkt, sitzt er freilich im Glashaus. Sosehr sich auch die Europäer Untätigkeit vorwerfen lassen müssen, so klar ist, dass kein westliches Land über bessere Ressourcen als die Vereinigten Staaten verfügte, um sich in Sachen Corona selbst frühzeitig Klarheit zu verschaffen. Inzwischen ist bekannt, dass Trump aus vielen Quellen gewarnt wurde, unter anderem von seinen Geheimdiensten. Früher wäre es selbstverständlich gewesen, dass die Amerikaner solche Informationen an ihre Partner weiterleiten – auch an die zuständigen UN-Behörden. Stattdessen machte Trump seinen Beratern klar, dass er nicht mit Szenarien behelligt werden wolle, die ihm gegen den Wahlkampfstrich gingen. Für die Vereinten Nationen ist das eine altbekannte Lehre: Sie funktionieren nicht gut, wenn die Amerikaner abseits stehen.