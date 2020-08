Trump sabotiert Briefwahl : Angriff auf die amerikanische Post – und die Demokratie

Es ist eine Niederlage für Donald Trump: Am Donnerstag forderte ein Bundesrichter das Wahlkampfteam des Präsidenten auf, Belege für die These zu liefern, dass Briefwahl zu mehr Betrugsversuchen führe. Die Trump-Kampagne hatte in Pennsylvania gegen die Wahlbehörden von 67 Landkreisen geklagt. Bei der Vorwahl am 2. Juni hatte der Bundesstaat die Briefwahl ausgeweitet.

Trumps Wahlkämpfer behaupten, dass es dabei zu Unregelmäßigkeiten kam und dass das Briefwahlverfahren im Allgemeinen anfällig für Betrug sei. Letztere Behauptung müssen Trumps Mitarbeiter bis zu diesem Freitag entweder belegen oder offiziell einräumen, dass sie dies nicht können. Den zuständigen Richter J. Nicholas Ranjan hatte der Präsident selbst vor zwei Jahren ernannt.

Trump macht schon länger kein Hehl daraus, dass er die finanziell ausgeblutete Post Amerikas schwächen will. Offener als je zuvor erklärte er in dieser Woche auch warum: Die Briefwahl, die Millionen Amerikanern die Abstimmung erleichtert oder erst ermöglicht, ist für ihren Präsidenten ein unerwünschtes Übel. Trump sprach am Donnerstag bei „Fox Business“ über Bundesstaaten, die angesichts der Coronavirus-Pandemie auf allgemeine Briefwahl umsteigen wollen.

Offene Sabotage der Briefwahl

Dies sei ohne zusätzliche Finanzmittel, die Trump und die Republikaner im Kongress freilich seit Monaten blockieren, unmöglich. „Die brauchen dieses Geld, damit die Post funktioniert und damit sie all diese Millionen und Abermillionen Stimmzettel annehmen kann“, so der Präsident. Mit Bezug auf verschiedene von den Demokraten geforderte Hilfspakete sagte Trump weiter: „Aber wenn sie diese zwei Dinge nicht kriegen, heißt das, dass man keine flächendeckende Briefwahl haben kann, weil sie nicht dafür ausgerüstet sein werden.“

Am Mittwoch hatte er bereits bei seiner täglichen Pressekonferenz zur Coronavirus-Pandemie gesagt, die Post habe nicht die Mittel, eine allgemeine Briefwahl zu organisieren. Gleichzeitig lehnte er zusätzliche Finanzhilfen für den USPS (United States Postal Service) abermals ausdrücklich ab. Trump räume damit offen ein, dass er die Post schwäche, um die Briefwahl zu sabotieren, sagen Kritiker.

Die Post ist eine öffentliche Körperschaft, die aber nicht aus Steuern, sondern aus dem laufenden Geschäft finanziert wird. Sie ist schon seit Jahren in einer finanziellen Dauerkrise. Ihre Schulden stiegen bis Ende 2019 auf 161 Milliarden Dollar. Durch die Digitalisierung verlor die Post viele Briefaufträge, sie gingen innerhalb von zwanzig Jahren fast um die Hälfte zurück. Das Geschäft mit Online-Versandhändlern wie Amazon konnte die Verluste nicht auffangen. Und obwohl durch das Coronavirus noch mehr Menschen im Internet bestellen, gehen der Post Schätzungen zufolge bis zu 50 Prozent Einnahmen verloren. Der Rückgang kommt beispielsweise durch gekündigte Aufträge für Werbesendungen. Für die kommenden Monate rechnet die Post mit weiteren Milliardenverlusten.

Die Republikaner im Kongress blockieren seit Monaten zusätzliche Hilfsgelder für den USPS (United States Postal Service). Sie wollen die Post seit Jahren privatisieren und viele in der Partei bleiben auch in der Krise bei diesem Ziel. Ein anonymer Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte der „Washington Post“ im April, dass Trump die Post gegenüber dem Kongress explizit von den Coronavirus-Hilfspaketen ausgeschlossen habe: „Der Präsident hätte sonst nicht unterschrieben“, so die Quelle. Das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus hatte im Entwurf zum „CARES“-Gesetz ursprünglich 25 Milliarden Dollar Hilfsgelder für die Post vorgesehen. Auch von den Demokraten beantragte 3,5 Milliarden Extra-Hilfe für die Briefwahl wollen Trump und die Republikaner weiterhin blockieren. Einzig einen Kredit über zehn Milliarden Dollar gaben sie frei.

Im Juli wurde die Führungsmannschaft der Post komplett ausgetauscht. Das vom Präsidenten ernannte und vom Senat bestätigte „Board of Governors“ der Post bestimmte Louis DeJoy als neuen „Postmaster General“. Der Unternehmer hatte seit dem Jahr 2017 2,7 Millionen Dollar an Trump und weitere Republikaner gespendet. DeJoy verhängte bei der Post einen Einstellungsstopp und erließ einige neue Regeln für die Briefzusteller, die laut der Gewerkschaft bereits zu Verspätungen geführt hätten. So sollen die Postboten nun stets pünktlich losfahren, auch wenn noch nicht alle Briefe und Pakete an Bord der Postautos sind. Das führe dazu, so die „American Postal Worker Union“, dass nur solche Sendungen, die etwa am Vorabend bereits sortiert worden seien, auch zur gewohnten Zeit ankämen. In 19 Bundesstaaten soll es dadurch bereits zu Verzögerungen kommen.